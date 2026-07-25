Bimbo morto all'asilo di Tropea, un altro compagno ricoverato: cosa si sa sul caso

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Oltre a quelli già ricoverati nei giorni scorsi, c’è un altro bambino portato in ospedale in via precauzionale che ha manifestato sintomi simili a quelli del bimbo morto il 22 luglio. Il piccolo ha frequentato l’asilo nido di Tropea, insieme ad Alessio Pio, deceduto a 18 mesi. Il trasferimento al presidio ospedaliero Pugliese-Ciaccio di Catanzaro è stato disposto per consentire tutti gli accertamenti clinici necessari e monitorarne attentamente le condizioni.

Un altro bambino ricoverato a Catanzaro

Come riporta il Corriere della Sera, la notizia sul ricovero di un altro bambino che ha frequentato l’asilo di Tropea è stata data dal commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Angelo Vittorio Sestito.

“Le condizioni del bambino sono buone e la situazione è sotto controllo“, ha affermato.

ANSA

Il nuovo ricovero arriva mentre proseguono le indagini sanitarie e giudiziarie per chiarire le cause della morte di Alessio Pio.

Gli accertamenti sono concentrati sull’eventuale presenza del batterio che avrebbe provocato il rapido aggravamento delle condizioni del bambino, mentre continuano anche le verifiche epidemiologiche per ricostruire l’origine del contagio ed escludere ulteriori rischi.

I bimbi con problemi gastrointestinali

Ci sarebbero altri cinque ricoverati e una decina di bambini con disturbi gastrointestinali. Tutti andavano allo stesso asilo a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, la scuola paritaria frequentata da Alessio Pio, morto il 22 luglio a 18 mesi.

La Squadra mobile della questura di Vibo Valentia, su mandato della Procura, ha disposto il sequestro dell’asilo per procedere con i necessari approfondimenti.

Tre dei cinque ricoverati sarebbero stati dimessi, l’ultimo portato in ospedale è stato trasferito in elisoccorso da Tropea al nosocomio di Catanzaro.

Il piccolo presenterebbe sintomi gastrointestinali simili a quelli già manifestati da altri compagni d’asilo.

Complessivamente sarebbero 38 i bambini che hanno fatto accesso nell’ultimo mese alla struttura didattica di Tropea, e restano sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie. L’Asp di Vibo Valentia ha acquisito l’elenco dalla dirigenza dell’asilo.

Tutte le famiglie sono state contattate dal dipartimento Prevenzione per verificare l’eventuale insorgenza di ulteriori sintomi. Secondo quanto appreso sarebbero tutti in buone condizioni di salute.

La morte del bambino di 18 mesi

Intanto i genitori del bambino di 18 mesi morto il 22 luglio hanno presentato denuncia alla Questura di Vibo Valentia, e gli agenti della Squadra mobile hanno provveduto al sequestro della cartella clinica del bambino per ricostruire l’intero iter medico.

La Procura, che ha ordinato il sequestro della salma, ha deciso anche di disporre l’esame autoptico per accertare le cause esatte della morte e individuare eventuali responsabilità.

Secondo quanto emerso finora, il piccolo sarebbe stato ricoverato alle 2:51 del 17 luglio al pronto soccorso di Vibo Valentia con sintomi di gastroenterite, vomito e diarrea, prima di essere trasferito nel reparto di Pediatria. Alle 8:10 del 21 luglio, a causa di un severo peggioramento del quadro clinico con il sospetto di una grave setticemia, si è reso necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale di Catanzaro, dove è avvenuto il decesso.

Al momento l’ipotesi più accreditata sulla causa della morte sarebbe quella di un batterio entrato all’interno della scuola.

I sospetti si concentrano sul Clostridium, un batterio che si prende generalmente all’interno delle strutture ospedaliere.

La dirigente dell’asilo ha disposto la chiusura precauzionale e autotutelare della struttura fino a domenica per effettuare una sanificazione straordinaria.