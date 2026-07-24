Bimbo morto dopo l'infezione del batterio Clostridium all'asilo di Tropea, la rabbia dei familiari: "Era sano"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sono arrabbiati e disperati i familiari del bimbo di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro per complicanze in seguito a una sospetta infezione da Clostridium difficile. “Era un bambino gioioso come tutti i bambini della sua età, in salute e sano e quindi è una tragedia immane”, hanno detto. La procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sul caso.

Bimbo morto per sospetta infezione, la rabbia dei familiari

La rabbia e la disperazione dei genitori e dei familiari del bimbo morto per una sospetta infezione sono state raccolte ai microfoni di Nicole Di Giulio a La Vita in Diretta.

“Era un bambino gioioso come tutti i bambini della sua età, in salute e sano e quindi è una tragedia immane che ha colpito come un fulmine a ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano”, hanno detto.

Secondo i familiari del piccolo, “non si può portare un bambino con una semplice gastroenterite e non vederlo uscire dall’ospedale, questa cosa deve essere chiarita”.

Le indagini della Procura di Vibo Valentia

Sul caso del bimbo di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro per complicanze in seguito a una sospetta infezione da Clostridium la procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo.

Altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo nido di Tropea del bimbo morto sono stati ricoverati in ospedale, non in gravi condizioni.

Si sono, infatti, sentiti male con gli stessi sintomi (febbre alta e problemi gastrointestinali) quasi tutti i bimbi della stessa sezione del nido: “Uno si immedesima perché andavano in classe insieme ed è straziante”, ha raccontato uno dei genitori sempre a La Vita in Diretta.

L’istituto sotto sequestro

L’istituto è sotto sequestro e l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia sta ultimando i tamponi.

“Non ti dai pace, è impossibile, fino a ieri era qui e c’erano le sue scarpette. Cosa è successo non lo so”, ha detto Sara Miceli, Dirigente della Family Baby School, ancora ai microfoni de La Vita in Diretta.

“Siamo intervenuti in maniera incisiva applicando tutti i protocolli straordinari quando ci hanno informato che Alessio era peggiorato e abbiamo subito avvisato le famiglie informandole che avremmo chiuso per panificazione dell’istituto”, ha aggiunto.

Bassetti sul Clostridium

Sul Clostridium difficile si è espresso Matteo Bassetti, secondo cui si tratta di “un batterio che si trasmette molto facilmente attraverso i pannolini, soprattutto attraverso le feci”.

“Molto spesso si dice che è un’infezione ospedaliera”, ma si può prendere anche fuori dall’ospedale, ha scritto il virologo su Facebook.

Per il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, in genere il batterio “viene quando si prendono gli antibiotici”, ed è il cosiddetto “omino nero dell’intestino”.