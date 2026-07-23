Bimbo morto in ospedale a Catanzaro, asilo di Tropea sequestrato dopo sospetta contaminazione del batterio

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La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta sul bimbo di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro per un sospetto batterio killer che non gli avrebbe lasciato scampo. Altri quattro bambini sono stati ricoverati. L’asilo frequentato dal piccolo, il Family Baby School di Tropea, è ora sotto sequestro.

Chiuso l’asilo privato di Tropea

Nell’ultima ora è stato reso noto che l’asilo privato Family Baby School di Tropea è stato chiuso su decisione della direzione, scrive il Corriere della Sera.

La stessa dirigenza ha inviato una comunicazione alle famiglie in cui si dichiara “profondamente colpita dalla situazione che sta interessando alcuni bambini della nostra comunità scolastica”, e precisa che la chiusura è stata decisa “in via esclusivamente precauzionale”.

Sempre Corriere della Sera riporta l’ipotesi che il presunto batterio killer si sia diffuso attraverso i fasciatoi usati dal personale per lavare e cambiare i bambini.

Nel pomeriggio di giovedì 23 luglio la Procura di Vibo Valentia ha dunque posto i sigilli alla struttura e ha disposto che l’autopsia sul corpo del bambino di 18 mesi deceduto in ospedale venga effettuata presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro.

Il bimbo morto all’ospedale di Catanzaro

Mercoledì 22 luglio un bambino di appena 18 mesi, proveniente dal Family Baby School di Tropea, è morto mentre si trovava ricoverato presso l’ospedale di Catanzaro. Il piccolo aveva iniziato ad accusare i primi sintomi gastrointestinali il giorno 17, quando era stato trasportato inizialmente all’ospedale di Vibo Valentia.

Il giorno 21 le sue condizioni erano peggiorate, per questo era stato trasferito presso il nosocomio di Catanzaro dove, infine, ha esalato l’ultimo respiro. La sua famiglia ha denunciato il caso in Questura, e gli inquirenti hanno sequestrato la cartella clinica del bambino.

Gli altri bambini ricoverati

Dopo il ricovero del piccolo, altri quattro bambini sono stati portati all’ospedale con gli stessi sintomi. Tre di essi – scrive LaCNews – sono stati dimessi, mentre il quarto risulta ancora ricoverato a Catanzaro.

L’ipotesi, come anticipato, è che tra i fasciatoi dell’asilo si sia diffuso un batterio. Il nome ricorrente è quello del Clostridium difficile, per questo sono in corso tutti gli accertamenti microbiologici. Le indagini sono ancora in corso con la piena collaborazione della direzione dell’asilo.