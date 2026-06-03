Bimbo morto risucchiato dal bocchettone in piscina, organi donati: Meloni risponde alla lettera della madre

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nicoletta Sprecacè è la mamma di Matteo Brandimarti, bambino di 12 anni morto la notte del 9 aprile dopo che il giorno di Pasqua era stato risucchiato dal bocchettone di una piscina presente in un hotel. La donna aveva scritto una lettera a Giorgia Meloni che, dopo pochi giorni, ha risposto. In merito alla decisione della mamma di donare gli organi del figlio, la premier ha sottolineato: “Nel momento più buio avete testimoniato, con la vostra vita, che la morte non ha l’ultima parola e che l’amore è più forte dell’abisso. Siete un esempio per tutti”.

La lettera di Nicoletta Sprecacè a Giorgia Meloni

Il 30 maggio Nicoletta Sprecacè aveva scritto una lettera a Giorgia Meloni.

Nel testo la donna spiegava che aveva deciso di “far sentire la mia voce a nome di tutti quei genitori che, come me, stanno vivendo l’inferno più grande che possa esistere: la perdita di un figlio”.

La mamma di Matteo ha parlato di “una tragica e inaccettabile negligenza” che ha portato alla morte del figlio, una grata mancante.

“Mio figlio è entrato in una piscina dove non c’era alcun divieto, nessun cartello di pericolo, nessun limite di età. Era un luogo pubblico, accessibile, che doveva essere sicuro. Noi genitori non possiamo certo immaginare che sotto il pelo dell’acqua si nascondano trappole mortali dovute alla superficialità di chi dovrebbe gestire questi impianti”, le parole di Nicoletta Sprecacè

Poi la richiesta a Giorgia Meloni.

“Non è forse giunto il momento di fare una legge seria, stringente e nazionale che controlli capillarmente l’agibilità, la manutenzione e la regolarità di tutte le strutture con piscine, parchi acquatici, terme o simili? Questa legge potrà salvare altri bambini”.

La risposta di Giorgia Meloni

La mamma di Matteo ha condiviso sui social la risposta di Giorgia Meloni

Dopo aver ricordato il grande gesto di generosità per aver donato gli organi del proprio figlio, la Premier risponde alla richiesta di Nicoletta Sprecacè

“Hai ragione: serve una legge nazionale che riduca al minimo il rischio che si possa morire in una piscina, com’è purtroppo accaduto a Matteo e ad altri bambini e ragazzi in questi mesi. Oggi questa normativa non c’è e il quadro di riferimento risulta insufficiente”, ha spiegato.

Poi ha illustrato la situazione attuale: “È necessaria una legge quadro che fissi standard di protezione uniformi su tutto il territorio nazionale e che assicuri requisiti chiari a tutela della salute e della sicurezza delle persone nelle piscine. È una questione che il governo ha attenzionato da tempo cui ha dato risposta con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 luglio 2025”.

Infine, la promessa di scrivere al presidente del Senato e al presidente della Camera per accelerare l’iter del disegno di legge che non ha ancora concluso il suo esame parlamentare.

Nel post in cui ha pubblicato la lettera di Giorgia Meloni, Nicoletta Sprecacè ha ringraziato il Presidente del Consiglio.

Poi ha aggiunto: “​La strada intrapresa è dolorosa, ma Le assicuro che non mi fermerò. Non mollerò di un solo centimetro, né oggi né mai, per onorare la memoria di Matteo e per proteggere la vita di tutti i bambini che oggi sono in vita”.

Bimbo morto risucchiato dal bocchettone in piscina, cosa era successo

Il giorno di Pasqua Matteo Brandimarti era stato risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio presente in un hotel.

Arrivato in gravi condizioni all’ospedale di Rimini, è morto nella notte del 9 aprile.

Il bambino sarebbe rimasto incastrato con la gamba sotto il livello dell’acqua senza riuscire a riemergere, per quasi cinque minuti.

Come ricorda La Repubblica, al momento ci sono tre persone indagate per omicidio colposo.