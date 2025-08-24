Bimbo nasce in auto ad Arezzo, l'ambulanza chiamata per il soccorso ha incidente: come stanno mamma e piccolo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un parto improvviso, un’ambulanza diretta in codice rosso rimasta coinvolta in un incidente e un lieto fine che ha del miracoloso. È successo nella tarda serata di sabato 23 agosto ad Arezzo, dove una giovane mamma di 26 anni ha dato alla luce il suo bambino in auto, prima dell’arrivo dei soccorritori. L’ambulanza inviata per assisterla è rimasta bloccata dopo uno scontro con un’auto in viale Colombo, costringendo la centrale del 118 ad attivare immediatamente un secondo mezzo.

Bimbo nasce in auto ad Arezzo

Come riporta LaPresse, il piccolo è nato poco dopo le 23:39 in via Guglielmo Duranti, nella zona Marchionna.

La madre, partita da Monte San Savino per raggiungere l’ospedale San Donato, aveva allertato il 118 quando il travaglio è diventato improvviso e impossibile da contenere.

Il bimbo è nato in auto in via Guglielmo Duranti ad Arezzo

La centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino, ma il mezzo, diretto in codice rosso, è rimasto coinvolto in un incidente con una vettura privata guidata da una 52enne.

La donna alla guida è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso, mentre il personale sanitario dell’ambulanza è rimasto illeso.

Nel frattempo, la partoriente non ha potuto attendere: il bambino è nato in auto, con l’aiuto del familiare che l’accompagnava.

L’incidente dell’ambulanza

Sul posto è poi arrivata una seconda ambulanza, della Misericordia di Subbiano, che ha preso in carico mamma e neonato e li ha trasferiti al San Donato.

In viale Colombo, luogo dell’incidente, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e altre ambulanze di supporto, tra cui una base della Croce Bianca di Arezzo e una della Misericordia di Arezzo.

L’automedica di Arezzo ha coordinato l’assistenza ai feriti e il trasporto ospedaliero.

Come stanno mamma e bimbo

Il doppio intervento ha richiesto un importante dispiegamento di mezzi e uomini, ma la conclusione ha rasserenato tutti: la madre e il neonato stanno bene.

La notte tra sabato e domenica resterà indimenticabile per la giovane mamma, che ha visto nascere suo figlio in circostanze del tutto inattese.

Dall’ospedale San Donato fanno sapere che sia la 26enne che il piccolo godono di buona salute.