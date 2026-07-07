Bimbo norvegese di 9 anni morto nel residence a Valle Dell'Erica in Sardegna dopo un malore, soccorsi inutili

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È ancora da chiarire quanto accaduto a Valle Dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura in Sardegna, dove un bimbo norvegese di appena 9 anni è morto in seguito a un malore mentre si trovava nella spiaggia privata di La Licciola. Subito soccorso dal medico del residence, ogni tentativo di rianimare il piccolo sono stati inutili, nonostante l’intervento dell’elisoccorso e del 118.

Sardegna, bimbo colto da un malore a Valle Dell’Erica

Un bimbo norvegese di 9 anni è morto nella mattinata di oggi – martedì 7 luglio 2026 – a causa di un improvviso malore accusato mentre si trovava all’interno di un residence a Valle Dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord-est della Sardegna.

Il dramma si è consumato intorno alle ore 11:00 nei pressi della spiaggia La Licciola, dove il piccolo stava trascorrendo una vacanza insieme alla propria famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si è sentito male all’improvviso nei pressi dell’arenile della struttura ricettiva, accasciandosi a terra.

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Un medico presente nel resort è accorso immediatamente sul posto per prestare i primi aiuti, avviando tempestivamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare nel disperato tentativo di stabilizzare il piccolo in attesa dell’arrivo delle unità d’emergenza.

L’arrivo dei soccorsi dopo il malore

Subito dopo l’arrivo dell’allarme, la centrale operativa ha inviato sul posto il personale medico del 118 e l’elisoccorso regionale dell’Areus.

Gli operatori sanitari giunti d’urgenza nel residence a Valle Dell’Erica hanno proseguito a lungo i tentativi di rianimazione sul posto.

Nonostante ogni sforzo congiunto e la tempestività dei soccorsi inviati, l’intervento si è rivelato purtroppo inutile. Il personale medico non ha potuto fare altro che interrompere le manovre e constatare il decesso del piccolo turista.

Accertamenti medici sulle cause del decesso

La tragedia ha scosso profondamente gli ospiti e il personale della struttura turistica sarda. Stando ai primi accertamenti clinici effettuati, la morte del giovanissimo turista sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco fulminante.

Per motivi di privacy non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul minore.

Le autorità sanitarie e i medici competenti hanno comunque disposto ulteriori accertamenti ed esami per chiarire con assoluta precisione l’esatta natura patologica del malore che ha stroncato la vita del bambino.