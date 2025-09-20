Bimbo precipitato dal secondo piano di una scuola a Genova, svolta nelle indagini: rimasto solo per 20 minuti

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Le indagini sul caso del bimbo precipitato dal secondo piano di una scuola a Genova Voltri sono a un punto di svolta. Sembra che l’insegnante a lui assegnata fosse assente e che il piccolo sia rimasto solo per 20 minuti: in questo lungo intervallo temporale, avrebbe raggiunto indisturbato il terrazzo. La Procura ha aperto un fascicolo per abbandono di minore contro ignoti.

Bimbo precipitato dal terrazzo della scuola a Genova: svolta alle indagini

Possibile svolta nelle indagini sul caso del bimbo di 8 anni che il 18 settembre è precipitato dal secondo piano della scuola di Genova Voltri.

Stando infatti alle ricostruzioni degli inquirenti, il piccolo sarebbe rimasto solo per un periodo di tempo non inferiore ai 20 minuti.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

I fatti si sono svolti in una scuola a Genova Voltri

In questo lungo periodo il bambino avrebbe avuto il tempo di salire le scale, aprire la finestra e accedere al terrazzo, al quale in realtà gli alunni non dovrebbero avere accesso.

Aperto un fascicolo per abbandono di minore

Resta però da chiarire per quale motivo il bimbo che è precipitato dal terrazzo della scuola di Genova sia rimasto solo per un periodo di tempo così lungo.

Dalle indagini, infatti, è emerso che l’insegnante di sostegno del piccolo non si trovava a scuola, in quanto assente per malattia.

Pare però che il bambino non fosse stato formalmente riassegnato a nessun altro insegnante. Inoltre, non è ancora chiaro come sia riuscito ad eludere la sorveglianza di docenti e altri operatori.

La Procura di Genova ha aperto un’indagine per abbandono di minore aggravato da lesioni gravissime, attualmente a carico di ignoti.

Come sta il bambino

Il bambino è attualmente ricoverato presso l’ospedale Gaslini di Genova. La caduta dal terrazzo della scuola e il conseguente volo di circa 5 metri gli hanno causato gravi lesioni.

Le funzioni vitali sono sotto stretto monitoraggio: il bimbo respira mediante il supporto della ventilazione meccanica. Le sue condizioni sono critiche, ma il quadro clinico è stabile.