Bimbo precipitato dal secondo piano di una scuola a Genova, svolta nelle indagini: rimasto solo per 20 minuti
Svolta nelle indagini sul caso del bimbo caduto dal secondo piano di una scuola a Genova Voltri: la Procura apre un fascicolo per abbandono di minore
Le indagini sul caso del bimbo precipitato dal secondo piano di una scuola a Genova Voltri sono a un punto di svolta. Sembra che l’insegnante a lui assegnata fosse assente e che il piccolo sia rimasto solo per 20 minuti: in questo lungo intervallo temporale, avrebbe raggiunto indisturbato il terrazzo. La Procura ha aperto un fascicolo per abbandono di minore contro ignoti.
Possibile svolta nelle indagini sul caso del bimbo di 8 anni che il 18 settembre è precipitato dal secondo piano della scuola di Genova Voltri.
Stando infatti alle ricostruzioni degli inquirenti, il piccolo sarebbe rimasto solo per un periodo di tempo non inferiore ai 20 minuti.
In questo lungo periodo il bambino avrebbe avuto il tempo di salire le scale, aprire la finestra e accedere al terrazzo, al quale in realtà gli alunni non dovrebbero avere accesso.
Resta però da chiarire per quale motivo il bimbo che è precipitato dal terrazzo della scuola di Genova sia rimasto solo per un periodo di tempo così lungo.
Dalle indagini, infatti, è emerso che l’insegnante di sostegno del piccolo non si trovava a scuola, in quanto assente per malattia.
Pare però che il bambino non fosse stato formalmente riassegnato a nessun altro insegnante. Inoltre, non è ancora chiaro come sia riuscito ad eludere la sorveglianza di docenti e altri operatori.
La Procura di Genova ha aperto un’indagine per abbandono di minore aggravato da lesioni gravissime, attualmente a carico di ignoti.
Come sta il bambino
Il bambino è attualmente ricoverato presso l’ospedale Gaslini di Genova. La caduta dal terrazzo della scuola e il conseguente volo di circa 5 metri gli hanno causato gravi lesioni.
Le funzioni vitali sono sotto stretto monitoraggio: il bimbo respira mediante il supporto della ventilazione meccanica. Le sue condizioni sono critiche, ma il quadro clinico è stabile.