Bimbo travolto da una trave al parco giochi di Vibo Valentia, ricoverato in gravi condizioni: la dinamica

Un bambino è rimasto gravemente ferito in un parco giochi di Vibo Valentia, il piccolo di tre anni è ricoverato in prognosi riservata in ospedale

Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito in un parco giochi di Vibo Valentia, di proprietà del Comune. Il piccolo è rimasto schiacciato da una trave alla quale si era appoggiato e che ha ceduto improvvisamente. Trasportato in ospedale, è ricoverato in prognosi riservata.

 

 

Bimbo colpito da trave al parco giochi ANSA

