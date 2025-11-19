Bimbo ucciso a Calimera dalla madre Najoua Minniti, aveva detto al padre "salutalo perché lo porto con me"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

A Calimera, in provincia di Lecce, Najoua Minniti ha ucciso il figlio di 8 anni nel sonno, soffocandolo o strangolandolo, per poi suicidarsi gettandosi in mare e morendo annegata. A Ore 14, Milo Infante ha diffuso una delle varie denunce dell’ex marito della donna, padre della giovane vittima, in cui l’uomo aveva esplicitato le minacce: “Salutalo bene perché lo porto con me, è già capitato che io sia andata di fronte al mare con la macchina, ritieniti responsabile di qualsiasi cosa capiti a me e a lui”

La denuncia con le minacce

Mercoledì 19 novembre, una delle denunce del padre, protocollata dal Comune di Calimera, è stata mostrata in diretta a Ore 14, trasmissione di Rai 2 condotta da Milo Infante.

Si tratta di un esposto del 16 dicembre 2024:

“Io sottoscritto Fabio Perrone ho ricevuto una visita della mia ex compagna. Dopo una breve conversazione sulla divisione delle feste natalizie, la signora Minniti ha dichiarato di “ritenermi responsabile di qualsiasi cosa capitasse a lei e al bambino. TESTUALMENTE: ‘SALUTA BENE ELIA PERCHÉ LO PORTO CON ME. È GIÀ CAPITATO CHE IO SIA ANDATA DI FRONTE AL MARE CON LA MACCHINA. RITIENITI RESPONSABILE DI QUALSIASI COSA CAPITA A ME E AD ELIA’. I fatti descritti sono successi in data odierna, 16/12/2024″.

L’allarme lanciato dal padre

Proprio il padre, il 38enne Fabio Perrone, aveva lanciato l’allarme nel pomeriggio di martedì 18 novembre, non avendo notizie dal figlio.

Dopo aver scoperto che non era stato portato a scuola quella mattina, si è recato dai carabinieri di Calimera per denunciarne la scomparsa.

Come riferito da Ore 14, alla base del gesto ci sarebbe una separazione burrascosa: la donna aveva lasciato il marito minacciando folli gesti se le avesse tolto il figlio.

Le segnalazioni del padre erano state numerose: sembra che maltrattasse il figlio, per questo la madre era seguita dai servizi sociali.

Il tribunale, prima dell’estate, avrebbe disposto che il bimbo dovesse tornare col padre.

Il legale dell’uomo, l’avvocato Roberto Farsini, avrebbe però spiegato a Ore 14 che le relazioni dei servizi sociali avevano dichiarato la madre idonea all’affidamento condiviso.

AGI ha aggiunto comunque l’affidamento prevedeva restrizioni solo a carico della madre, che non avrebbe potuto allontanarsi con il bimbo oltre determinati limiti territoriali.

Per questo motivo, il bambino era a casa della madre: è stato trovato morto nel letto, col pigiama addosso.

Sarebbe morto per asfissia: strangolamento o soffocamento, si attende l’autopsia per ricostruire la dinamica esatta.

La ricostruzione dello zio paterno

Lo zio paterno, a Ore 14, ha raccontato che il bambino veniva trattato male dalla mamma, “diceva ‘Guai se lo dici alla nonna o a papà’, ma lui lo raccontava lo stesso. Diceva ‘tu sei una m****‘. Gli diceva ‘Se parli ti ammazzo. Se dici queste cose che facciamo a casa ti ammazzo’. A casa lei lo maltrattava, non gli dava da mangiare addirittura. Lo chiamava di tutti i colori, in tutti i modi”.

L’uomo ha aggiunto che la famiglia aveva spesso denunciato questi episodi, “ma anche se andavano dal giudice, dagli avvocati, dai carabinieri… era una cosa superficiale, non intervenivano realmente per vedere come stava la cosa“.

Sulla vicenda è intervenuta anche Roberta Bruzzone, che non ha usato parole tenere verso i colleghi che hanno valutato la donna.