Bimbo ucciso a Muggia dalla madre, il dolore del padre Paolo Trame: "Diceva che aveva provato a strozzarlo"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Paolo Trame, padre del bimbo ucciso a Muggia, racconta che il figlio temeva la madre e che in passato aveva riferito un tentativo di strangolamento. Un audio inedito di Olena Stasiuk mette in luce accuse reciproche e tensioni familiari gravissime. Nel frattempo, è arrivato il nulla osta per i funerali, che si terranno il 25 novembre nel Duomo di Muggia.

Bimbo ucciso a Muggia dalla madre: l’audio inedito

È ancora distrutto Paolo Trame, il padre del bimbo di 9 anni ucciso a Muggia dalla madre Olena Stasiuk con una coltellata alla gola.

Nella puntata di Mattino Cinque del 20 novembre, è stato mandato in onda un audio inedito, precedentemente presentato anche a Dentro la Notizia, con alcune dichiarazioni rilasciate da Stasiuk, che ha raccontato un episodio in cui era intervenuta la Polizia.

La donna ha dichiarato che Trame avrebbe parlato male di lei con gli agenti, dandole della matta e dell’alcolizzata. Anche la madre di Trame, secondo la ricostruzione di Stasiuk, l’avrebbe accusata davanti ai poliziotti.

"Io sono una brava mamma, io so come fare", avrebbe ribattuto la donna.

Il dolore del padre Paolo Trame: "Aveva provato a strozzarlo"

Paolo Trame è stato raggiunto telefonicamente dalla trasmissione Dentro la Notizia andata in onda il 19 novembre, aggiungendo alcuni dettagli sulla relazione tra suo figlio e la madre.

"Era un bambino gioioso e pieno di vita", ha raccontato il padre del bimbo ucciso a Muggia.

"Io gli ho sempre insegnato che la mamma è importante, però si rendeva conto che la voleva vedere in forma protetta", ha riportato il 58enne.

L’uomo ha anche raccontato che, un giorno, il piccolo aveva raccontato al padre che la madre aveva tentato di strangolarlo.

"Mamma ha tentato di strozzarmi", avrebbe raccontato il bambino. "Allora ho contattato il mio legale", ha proseguito Trame.

Su suggerimento dell’avvocato, il bambino è stato portato in ospedale, dove ha raccontato i fatti ai medici.

La telefonata a Ignoto X

Il padre del bimbo ucciso a Muggia dalla madre è stato inoltre intervistato telefonicamente nel corso della recente puntata di Ignoto X.

Paolo Trame ha confermato che il piccolo aveva paura della madre.

"Lui si è anche rifiutato di andare con la mamma, ma non potevo impedire per termini di legge che lui andasse", ha riportato Muggia, "Però doveva andare in una forma protetta".

Gli è stato successivamente chiesto se abbia o meno parlato con una dottoressa che ha autorizzato gli incontri madre-figlio prima della tragedia. L’uomo non ha però potuto fornire dettagli.

"Non posso rilasciare nessuna informazione perché stanno facendo delle indagini", ha rivelato.

Infine, gli è stato chiesto se Olena Stasiuk è una persona violenta. "Giovanni è ancora vivo?", ha risposto amaramente Trame. "Allora si è dato la risposta da solo".

Fissata la data dei funerali

Nel frattempo, come riporta l’ANSA, è arrivato il nulla osta per la celebrazione dei funerali del bambino.

L’ultimo saluto al bimbo ucciso a Muggia dalla madre verrà dato martedì 25 novembre nel Duomo di Muggia: lo ha comunicato il parroco, don Andrea Destradi. Il feretro dovrebbe arrivare in chiesa alla 10, mentre la funzione dovrebbe iniziare alle ore 11.

Il piccolo verrà sepolto nel cimitero di Muggia.