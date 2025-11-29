Bimbo ucciso a Muggia, la madre Olena Stasiuk andrà in un carcere con sezione psichiatrica

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Olena Stasiuk, la madre del bimbo di 9 anni ucciso a Muggia, sarà trasferita dall’ospedale a un carcere dotato di sezione psichiatrica, probabilmente fuori regione. La donna, che non ha risposto al giudice e non sarebbe compatibile con il regime carcerario, potrebbe non avere piena consapevolezza del delitto. Si attendono gli esami tossicologici sul corpo del piccolo.

Bimbo ucciso a Muggia: la madre verrà trasferita in carcere

Nuovi aggiornamenti sul caso del bimbo di 9 anni ucciso a Muggia, vicino Trieste, dalla madre Olena Stasiuk, che gli ha tolto la vita tagliandogli la gola.

La donna, al momento, si trova all’ospedale Maggiore di Trieste in attesa del trasferimento in carcere. Per la 55enne il collocamento avverrà in un istituto penitenziario dotato di sezione psichiatrica.

ANSA

Fiori e un giocattolo sotto il portone di casa della donna

Non è stato ancora chiarito, tuttavia, in quale carcere verrà trasferita Stasiuk.

È quasi certo che la donna verrà trasferita in una struttura fuori dal Friuli Venezia Giulia dato che in regione non ci sono penitenziari dotati di sezione psichiatrica.

La decisione presa dopo l’interrogatorio di Olena Stasiuk

La decisione è stata presa dai giudici a seguito dell’interrogatorio di garanzia. Olena Stasiuk si è infatti avvalsa della facoltà di non rispondere.

Più in dettaglio, la donna che ha ucciso il suo bimbo di 9 anni non sarebbe compatibile con il regime carcerario ordinario. La perizia medico-psichiatrica, infatti, sembra non escludere che la 55enne possa compiere gesti estremi.

Da alcune recenti dichiarazioni della donna, sembra inoltre che Stasiuk non abbia consapevolezza di aver ucciso il bambino.

La vicenda

Il bimbo di 9 anni è stato ucciso a Muggia il 12 novembre.

L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della donna, in provincia di Trieste. Olena Stasiuk doveva riportare il piccolo al padre, che ha lanciato l’allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Le Forze dell’Ordine intervenute in casa hanno trovato la donna ferita e in stato di shock e il piccolo ormai privo di vita.

Si attendono ora gli esami tossicologici che verranno effettuati sul corpo del bambino, per escludere che gli siano state somministrate sostanze che possano aver alterato le sue facoltà.