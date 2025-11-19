Bimbo ucciso dalla madre a Calimera nel letto mentre dormiva, Najoua Minniti invece è morta annegata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia a Calimera, in provincia di Lecce: un bimbo di 8 anni, Elia Perrone, è stato ucciso dalla madre Najoua Minniti, che lo avrebbe soffocato nel sonno. La donna, 35 anni, si è poi suicidata annegando a Torre dell’Orso. Il padre del piccolo aveva denunciato la scomparsa dopo che il figlio non era stato accompagnato a scuola. Indagini in corso.

Bimbo ucciso dalla madre a Calimera: la ricostruzione della tragedia

Un bimbo di 8 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Montinari a Calimera (Lecce), ucciso per asfissia meccanica, probabilmente soffocato o strangolato dalla madre, Najoua Minniti, 35 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe compiuto il gesto mentre il figlio dormiva nel letto e poi si sarebbe suicidata gettandosi in mare a Torre dell’Orso, dove il suo corpo è stato recuperato poche ore dopo dalla Capitaneria di Porto.

ANSA Bimbo ucciso dalla madre a Calimera (Lecce): nella foto, la zona di Torre dell’Orso, dov’è stato ritrovato il corpo di Najoua Minniti

La mattina del 18 novembre, il bimbo non era stato accompagnato a scuola e il padre, preoccupato, aveva denunciato la scomparsa di moglie e figlio. La drammatica sequenza è stata ricostruita dagli investigatori grazie alle testimonianze e agli elementi raccolti in casa e sul luogo del ritrovamento del corpo della donna.

Le indagini su Najoua Minniti

Dalle indagini è emerso che Najoua Minniti e l’ex marito avevano un rapporto difficile, segnato da frequenti litigi e reciproche denunce per la gestione dell’affidamento congiunto del bimbo.

La donna, che non aveva patologie certificate ma risultava seguita dai servizi sociali, viveva una situazione economica difficile e secondo alcune testimonianze aveva manifestato fragilità emotive e tendenze depressive.

Il padre del piccolo, Fabio Perrone, aveva più volte segnalato il rischio di gesti estremi da parte della madre: in una denuncia aveva riportato le minacce “saluta bene Elia perché lo porto con me”, riferendosi proprio alla possibilità di gesti tragici come quello che si è poi consumato.

Una comunità scossa dalla tragedia

La comunità di Calimera è sotto shock per la morte del bimbo ucciso dalla madre. La scuola frequentata dal piccolo Elia Perrone ha espresso profondo cordoglio, mentre il sindaco ha parlato di una tragedia che “ha sconvolto tutti”.

Alcuni familiari paterni e lo zio del bambino hanno raccontato ai media di aver segnalato più volte maltrattamenti, parole offensive e atteggiamenti violenti da parte di Najoua Minniti.

Duro anche il commento della criminologa Roberta Bruzzone, che ha criticato la sottovalutazione delle problematiche della madre da parte degli esperti coinvolti nelle valutazioni per l’affidamento condiviso.