Bimbo ucciso dalla madre a Calimera, racconto choc dello zio: "Lo maltrattava, gli diceva che era una m****"

Emergono nuovi elementi sul caso di Elia Perrone, il bimbo di 8 anni, che sarebbe stato ucciso a Calimera vicino Lecce dalla madre Najoua Minniti, che si sarebbe poi tolta la vita in mare. Lo zio del papà del bambino ha riferito: “Lei lo maltrattava, gli diceva ‘Sei una m…a”.

Il racconto choc dello zio del papà di Elia Perrone

Brizio Tommasi, lo zio del papà di Elia Perrone, ha raccontato in alcune dichiarazioni riportate da ANSA che tra il nipote e l’ex moglie “c’era astio“. Su Najoua Minniti ha poi detto: “Lei non è che non stava bene, lei è sempre stata un tipo sui generis”.

Brizio Tommasi ha spiegato: “Erano separati da 2 anni, avevano già avuto la sentenza dei giudici di affidamento congiunto. Vivevano in case diverse. Il papà di lei è turco e i genitori abitano in Calabria. Mio nipote faceva l’infermiere professionale in un ospedale a Parma e lì sono incontrati. Hanno convissuto e poi hanno avuto il bambino. Mio nipote non aveva mai pensato a un epilogo di questo tipo, altrimenti avrebbe preso provvedimenti”.

Ipotesi omicidio-suicidio a Calimera.

Lo zio del papà del bimbo ucciso a Calimera ha anche detto: “I servizi sociali e la scuola dovevano intervenire per chiedere al bambino: ‘Come stai con la mamma? Ti trovi bene a casa? Come stai con papà?’ Il bambino era intelligente e sveglio. Lo avrebbe detto, così come lo diceva ai nonni. Lei lo maltrattava, gli diceva ‘Sei una m…a’“.

Un mazzo di roselline bianche è stato deposto dal nonno paterno davanti all’abitazione in cui è stato ritrovato senza vita il piccolo Elia Perrone. Visibilmente commosso, il nonno del bimbo non ha voluto parlare con i giornalisti.

La ricostruzione dei fatti

Su quanto accaduto a Calimera stanno indagando i carabinieri. Nelle indagini si è fatta largo l’ipotesi dell’omicidio-suicidio: i cadaveri di Elia Perrone, di 8 anni, e di Najoua Minniti, di 35 anni, sono stati scoperti martedì a distanza di poche ore l’uno dall’altro e in luoghi diversi della provincia di Lecce. Prima la mamma, il cui corpo senza vita è stato ritrovato in mare da un sub, poi il piccolo nella stanza da letto dell’abitazione dove i due vivevano in via Montinari a Calimera.

Stando a quanto riportato da ANSA, lunedì mattina la donna non aveva accompagnato il figlio a scuola. Alcuni vicini hanno raccontato che nei giorni scorsi la donna era apparsa serena e sempre affettuosa con il figlio.

A denunciare la scomparsa dell’ex moglie e del figlio era stato il papà del bimbo.

Il post social di Nojoua Minniti

Najoua Minniti, la 35enne che avrebbe ucciso il figlio e poi si sarebbe suicidata in mare, aveva scritto in un post pubblicato sui social: “Il mio posto preferito… Il mare è l’unico luogo che mi trasmette tranquillità e serenità“.