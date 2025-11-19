Bimbo ucciso dalla madre a Calimera, Roberta Bruzzone tuona contro chi doveva valutarla: "Inquietante"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il possibile omicidio-suicidio di Calimera, in provincia di Lecce, ha fatto andare su tutte le furie Roberta Bruzzone. La criminologa e psicologa forense, nella puntata di Ore 14 su Rai 2 di mercoledì 19 novembre, si è scagliata contro i “colleghi” che hanno valutato il profilo di Najoua Minniti, che avrebbe prima soffocato il figlio di 8 anni e poi si sarebbe suicidata lanciandosi in mare. Da due anni era viva una battaglia legale con l’ex marito, che più volte aveva denunciato la pericolosità della donna, chiedendo la revoca dell’affidamento congiunto.

L’intervento di Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone, incalzata da Milo Infante, conduttore di Ore 14, ha sottolineato che la tragedia poteva essere evitata.

Secondo l’esperta, infatti, gli errori che portano a questi drammatici esiti “stanno capitando un po’ troppo”.

Bruzzone ha spiegato che è noto come alcune persone abbiano “problematiche molto chiare” e che normalmente, prima di arrivare a un epilogo di questo tipo, il soggetto ha già manifestato quelle legate alla “personalità”, manifestando “aggressività” ed esprimendo “pensieri, fantasie, anche in chiave ritorsiva, dove in qualche modo c’è il richiamo alla morte e al coinvolgimento della morte del bambino, del figlio, del minore coinvolto in questo tipo di situazioni”.

E ancora: “Quando c’è una problematica di questo genere, bisogna imporre una cautela maggiore: come è possibile che una donna così instabile dal punto di vista personologico, con un uomo che continua a segnalare problematiche di un certo tipo, con un bambino che continua a dire sostanzialmente che la mamma lo tratta male, con violenza, in maniera inadeguata, possa stare da sola con un bimbo che ha un’età che non gli permette alcun margine di autodifesa? È possibile che ancora dobbiamo dare la chance all’adulto, che speriamo diventi un bravo genitore, e non tuteliamo un bambino che invece ha diritto ad avercelo già un genitore in grado di fare un genitore, e non uno che forse un giorno lo diventerà?”.

L’affondo ai colleghi

Bruzzone ha poi rincarato la dose affondando sui colleghi: “Se noi andassimo a fare una valutazione sui contenuti di moltissime CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio, ndr), vi renderete conto che anche nei casi in cui c’è un penale piuttosto avanzato, quindi dove ci sono rinvii a giudizio e situazioni già conclamate con degli schemi di comportamento molto evidenti, dove non si sono risparmiate azioni violente anche nei confronti dei minori, molti miei colleghi, lo dico con grande rammarico e anche con grande sconforto, ancora tendono a sottovalutare la componente penale“.

Anzi, aggiunge l’esperta “del penale spesso non vogliono neanche sentire parlare e si orientano in maniera veramente sconvolgente e inquietante sulla bigenitorialità e sull’affidamento condiviso. Quello è il vero tema. Perché se un giudice prende una decisione su una consulenza che non è minimamente stata in grado di cogliere le problematiche personologiche, spesso psichiatriche, di uno dei genitori, a volte di entrambi, che tipo di valutazioni potrà fare quando gli verrà detto che a quel genitore quel bambino può essere tranquillamente consegnato?”

La presa di posizione degli psichiatri

Sulla vicenda di cronaca si è espresso anche Guido Di Sciascio, presidente della Società Italiana di Psichiatria (Sip), che all’ANSA ha dichiarato come questi fatti “purtroppo non sono eventi rarissimi. Storicamente, gli omicidi-suicidio si sono verificati in numerose occasioni e possono avere cause molto diverse”.

Di Sciascio, ricordando anche il dramma di Muggia, ha sottolineato che “casi come questi possono verificarsi in rapida successione in diverse aree del Paese, senza che vi sia necessariamente un legame diretto tra di essi“.

Secondo il presidente della Sip, in assenza di dati clinici precisi, tra le motivazioni più comuni ci sono forme gravi di depressione e dinamiche familiari complesse: “A volte si tratta di dissidi genitoriali, altre volte di una grave depressione della madre che può sfociare in gesti estremi. In alcuni casi, l’omicidio del figlio precede il suicidio della madre, come tentativo aberrante di preservare, proteggere la propria prole. Ma ogni situazione va analizzata singolarmente, sulla base di dati clinici concreti”.

In merito al suicidio, Di Sciascio ha spiegato che “può essere impulsivo” e che “spesso le persone sembrano vivere momenti di normalità fino all’ultimo giorno“.

Sul tema della prevenzione, il presidente della Sip ha concluso dicendo che “se una persona con depressione grave è in carico ai servizi e riceve trattamento, questo può certamente aiutare, ma non può prevenire ogni possibile gesto estremo. È fondamentale disporre di una rete di supporto sociale e clinico efficace”.