Bimbo ucciso dalla madre Najoua Minniti a Calimera, il video del sindaco in lacrime: "L'ho appreso dai social"

Il sindaco di Calimera ha risposto in lacrime in video alla vicenda tragica della morte di un bambino di otto anni e di sua madre, Najoua Minniti. Ha spiegato che la loro è una piccola comunità e che tutti si conoscono, quindi quanto accaduto li ha segnati profondamente. Per questo ci sarà lutto cittadino. L’intera comunità sta rispondendo e facendo partire servizi di sostegno per le famiglie e i bambini, grazie a psicologi e professionisti per trattare il tema della perdita.

Madre uccide il figlio

È successo in provincia di Lecce, a Calimera, la tragedia che ha stroncato la vita di un bambino di otto anni. Sul suo corpo le ferite che lasciano intendere la violenza: strangolamento. La mattina del 18 novembre la madre, Najoua Minniti, non aveva accompagnato il figlio a scuola.

Poi gli eventi si sono svolti piuttosto velocemente: il padre del bambino, l’ex marito della donna, ha denunciato la scomparsa dei due. Nel pomeriggio è stato scoperto in mare, al largo di Torre dell’Orso, il cadavere della donna. Rintracciata l’identità, i carabinieri si sono recati nell’appartamento di via Montanari a Calimera, dove è stato infine trovato il corpo del bambino.

Fiori depositati sulla casa di Elia e sua madre

Si è scoperto che la donna aveva problemi economici e da tempo pensava di togliersi la vita. Secondo diverse testimonianze, come quelle dello zio, sembra che maltrattasse il bambino. Forse impensabile l’esito più tragico, ma la donna soffriva di depressione e non sarebbe stata sostenuta e aiutata. Da qui la denuncia di Roberta Bruzzone, secondo cui non sarebbero state valutate correttamente le condizioni della donna.

La comunità sconvolta

La notizia della morte della 35enne e del figlio di otto anni ha sconvolto la comunità. Lo ha detto la direttrice scolastica dell’Istituto comprensivo di Calimera, Elisabetta Dell’Atti, presso il quale il piccolo Elia Perrone frequentava.

Immediata la reazione dell’istituto, che ha deciso di attivare i contatti con professionisti e psicologi per aiutare i più piccoli, i compagni di classe e non solo, a superare la notizia della morte del bambino. “Faremo anche questi incontri in serata per uno sportello di ascolto”, ha spiegato.

Stanno lavorando all’utilizzo di albi illustrati per raccontare il tema del lutto e dell’elaborazione della perdita. La scuola, ha spiegato, manterrà la sua centralità nel essere un riferimento in questo momento e nel fare rete con i professionisti e con le famiglie, anche insieme al sindaco e alle altre istituzioni.

Il video del sindaco in lacrime

È intervenuto il sindaco di Calimera, Gianluca Tommasi, che in merito alla morte della trentacinquenne e del figlio Elia, ha dichiarato che rappresenta un dolore immenso e difficile da comprendere. “In questo momento così duro, desidero esprimere, a nome mio e dell’intera amministrazione, la più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che conoscevano e volevano bene a queste due vite spezzate”.

Si è poi rivolto ai bambini e ai ragazzi del paese, perché più di tutti rischiano di essere colpiti dalla paura e dalla confusione. “La scuola è già attiva per offrire ascolto e sostegno, in un ambiente sereno in cui elaborare quanto accaduto con delicatezza e professionalità”, ha scritto in una nota.

Il sindaco è comparso in video visibilmente scosso, tra le lacrime, cercando di spiegare il motivo per cui quell’evento ha colpito così tanto la loro comunità. Tutti conoscevano la famiglia, perché il paese è fatto di piccole strade e piazze. “Ho visto con i miei occhi la piccola bara che usciva da casa”, ha raccontato. Infine, ha annunciato che sarà predisposto il lutto cittadino.