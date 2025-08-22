Bimbo ucraino di 6 anni travolto e ucciso vicino Venezia, era sulle strisce pedonali con la madre
Morto il bimbo ucraino di 6 anni investito a Santa Maria di Sala vicino Venezia: indagato il 25enne alla guida. I genitori hanno donato gli organi
Tragedia a Santa Maria di Sala, nel Veneziano, dove un bimbo ucraino di 6 anni è morto dopo essere stato investito
mentre attraversava le strisce pedonali con la madre. Ricoverato in condizioni disperate a Padova, è stato dichiarato prima in morte cerebrale e poi deceduto. Madre e figlio erano arrivati in Italia da un mese per sfuggire alla guerra. La Procura indaga il 25enne alla guida dell’auto.
L’incidente era avvenuto mercoledì 20 agosto, nel pomeriggio, a Santa Maria di Sala, lungo la via Noalese. Il bimbo ucraino di soli sei anni stava attraversando le strisce pedonali con la madre, quando è stato travolto da una Fiat Panda guidata da un 25enne.
Due giorni dopo, il piccolo non ce l’ha fatta: è deceduto all’ospedale di Padova, dove era stato trasportato in elicottero dal Suem. La donna, anch’essa rifugiata dall’Ucraina, è rimasta illesa, ma ha assistito impotente all’incidente.
La famiglia era arrivata solo un mese prima in Italia dall’area di Odessa e trovava accoglienza in una ex canonica grazie al sostegno della Caritas e di una cooperativa.
Il piccolo è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri dopo l’impatto. Ricoverato mercoledì sera in condizioni disperate nel reparto di rianimazione pediatrica, per lui il giorno successivo i medici hanno constatato la morte cerebrale, e in serata ne è stato dichiarato il decesso.
I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi, un gesto di estrema generosità nonostante il dolore. Il padre, che lavora in Germania, è accorso in ospedale sapendo che ormai non c’erano più speranze.
La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo e il conducente, in stato di shock, sarà indagato. Ha dichiarato di non aver visto la madre con il figlio che stava seduto sul seggiolino della bicicletta mentre lei portava le borse della spesa.
In famiglia c’è anche un fratello maggiore di 13 anni che vive in Veneto con la madre.
Il tragico episodio di Santa Maria di Sala si inserisce in un contesto allarmante. Secondo l’Osservatorio Asaps, nel 2024 in Italia sono morti 34 bambini in incidenti stradali, un dato in calo rispetto al 2023.
Dal gennaio 2025, purtroppo, si contano invece già 17 giovani vittime, comprese quelle degli ultimi giorni, con casi gravi segnalati anche in diverse regioni.