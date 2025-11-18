Bin Salman incontra Donald Trump alla Casa Bianca accompagnato da Cristiano Ronaldo: vuole "parlare di pace"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un vertice diplomatico di altissimo profilo si è tenuto alla Casa Bianca, dove il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto il Principe ereditario saudita, Mohammed Bin Salman. L’incontro, volto a consolidare i legami economici e di difesa, è stato segnato da un dettaglio sorprendente: la presenza al fianco di MBS della superstar del calcio Cristiano Ronaldo.

Bin Salman incontra Trump accompagnato da Cristiano Ronaldo

Come riporta ANSA, per Bin Salman questa è la prima visita ufficiale a Washington in sette anni.

Il leader saudita era diventato un paria globale in seguito all’omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi nel 2018, un atto che, secondo i servizi segreti statunitensi, sarebbe stato da lui approvato.

ANSA

Donald Trump

La visita del 18 novembre, ricevuta con il protocollo da capo di stato (sebbene Mohammed Bin Salman non lo sia ufficialmente), segna un nuovo livello nella sua riabilitazione diplomatica.

I rapporti tra Trump e Bin Salman sono sempre stati eccellenti e l’incontro mira a sigillare accordi che vadano oltre la singola amministrazione.

Il campione portoghese, volto di punta della Saudi Pro League, ha partecipato all’incontro nello Studio Ovale.

La sua presenza non è casuale: Ronaldo gioca per l’Al Nassr, squadra di proprietà del fondo sovrano saudita PIF, ed è il simbolo dell’enorme investimento del Regno nel “soft power” sportivo.

Il ruolo strategico di Cristiano Ronaldo

Se Bin Salman cerca stabilità politica ed economica, Cristiano Ronaldo sembra avere una missione più idealistica.

Già in un’intervista con Piers Morgan, la stella del calcio aveva espresso il desiderio di incontrare Trump per discutere di “pace nel mondo”, definendolo “uno dei ragazzi che può aiutare a cambiare il mondo”.

Come riporta The Athletic, questo intento è stato confermato da un gesto diplomatico avvenuto in precedenza: nel luglio scorso, il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa aveva consegnato a Trump una maglia della Nazionale portoghese autografata da Ronaldo con la dedica: “To president Donald J. Trump, Playing for Peace“.

F-35 e AI tra i temi dell’incontro

L’agenda del vertice è estremamente ricca e incentrata su interessi comuni.

Tra i temi principali ci sono gli Accordi di Abramo (con la speranza di Trump di spingere il Regno verso la normalizzazione dei rapporti con Israele), e nuovi accordi di difesa.

Trump ha già annunciato la vendita di aerei da guerra F-35 al Regno Saudita. MBS, tuttavia, punta a un obiettivo ancora più ambizioso: un vero e proprio patto di “reciproca difesa” che renda l’alleanza stabile.

In discussione anche la collaborazione nel campo dell’Intelligenza Artificiale e la condivisione di tecnologia nucleare a scopo civile.