Biografia shock del principe Andrea, dalle accuse sessuali alla rissa con Harry: “Volgare e zotico”

Una nuova biografia esplosiva sul principe Andrea, duca di York, alimenta nuove polemiche intorno alla famiglia reale britannica. Il libro raccoglie testimonianze, retroscena e documenti che ricostruiscono decenni di eccessi, scandali e tensioni. Al centro del racconto: la personalità controversa di Andrea, il legame con Jeffrey Epstein, e un episodio inedito con uno scontro fisico con il nipote Harry.

Le rivelazioni sul principe Andrea in un nuovo libro

Si intitola Entitled: The Rise and Fall of the House of York il libro di prossima uscita, firmato dallo storico Andrew Lownie, che raccoglie nuove testimonianze, racconti e rivelazioni sul principe Andrea, duca di York.

Il libro sarà pubblicato a fine agosto nel Regno Unito, ma alcune anticipazioni sono già state rilanciate dalla stampa britannica e statunitense. Il ritratto del duca di York è quello di un uomo “volgare, arrogante, e sessualmente ossessionato”, così come lo avrebbe descritto lo stesso Epstein.

Il principe Harry e il principe Andrea durante l’incoronazione di re Carlo III

Nelle pagine del libro si parla anche di numerosi episodi in cui Andrea avrebbe approfittato del proprio status per ottenere favori, compresi presunti contatti con decine di donne durante viaggi ufficiali. Si racconta inoltre di atteggiamenti considerati irrispettosi nei confronti dello staff reale, e della progressiva emarginazione dell’ex duca dai ranghi attivi della monarchia.

La rissa con il principe Harry

Tra gli episodi più clamorosi descritti nel libro, spicca una presunta colluttazione avvenuta nel 2013 tra Andrea e il nipote Harry.

Andrea avrebbe fatto commenti offensivi su Meghan Markle, definendola “un’opportunista” e prevedendo che il suo matrimonio con Harry non sarebbe durato. Il duca di Sussex, secondo la ricostruzione, avrebbe reagito con un pugno, colpendo lo zio al volto e causandogli un lieve sanguinamento al naso.

Tuttavia, il portavoce di Harry, come riportato da People, ha smentito categoricamente: “Il principe Harry e il principe Andrea non hanno mai avuto una lite fisica, né Andrea ha mai fatto quei commenti su Meghan a Harry”.

Il legame con Jeffrey Epstein

Il libro torna anche sulle accuse di abusi sessuali legate al caso Epstein, che avevano già portato Andrea a un accordo extragiudiziale da oltre 12 milioni di sterline.

Secondo Andrew Lownie, Jeffrey Epstein avrebbe descritto il principe Andrea come “più ossessionato dal sesso di me”, raccontando anche di un viaggio in Thailandia nel 2006, durante il quale decine di donne sarebbero state portate ogni giorno nella sua suite.

Emergono inoltre testimonianze su linguaggio aggressivo nei confronti dello staff, sulle tensioni con il principe William (che avrebbe esercitato pressioni perché lo zio venisse allontanato dalla Royal Lodge), e sugli abusi nell’uso della scorta pubblica, impiegata persino per recuperare palline da golf.