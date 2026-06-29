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È l’unico piccolo bradipo didattilo nato in Italia quest’anno ed è già impegnato nei primi tentativi di appendersi a testa in giù, pur avendo appena 30 giorni. Venuto alla luce nell’Oasi delle Farfalle del bioparco Zoom Torino, il piccolo convive con 5 diamanti di Gould e molte specie di insetti e farfalle, oltreché con i suoi genitori. Ancorato al ventre materno per la maggior parte del suo tempo, inizia ora a mostrare l’intraprendenza tipica dei secondogeniti, che possono contare sulla sicurezza che solo una mamma esperta sa infondere. Una nascita importante per una specie in declino: solo in Brasile, l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura stima una perdita del 9% del suo habitat forestale, a causa della conversione in pascoli e coltivazioni intensive.