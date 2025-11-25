Bisarca travolta dal treno al passaggio a livello di Bondeno vicino Ferrara, auto distrutte: due feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente nei pressi di Ferrara: una bisarca che trasportava automobili è stata colpita da un treno in corsa al passaggio a livello di Bondeno. Violento l’impatto ma per fortuna non ci sono vittime, sono rimasti feriti il conducente del camion e il macchinista. Ingenti i danni, con diverse auto distrutte e pali dell’elettricità abbattuti.

Bisarca travolta dal treno a Bondeno vicino Ferrara

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 25 novembre, a un passaggio a livello tra Bondeno e Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara.

Attorno alle 7.30 una bisarca è stata travolta da un treno regionale sulla linea ferroviaria Suzzara-Ferrara. Lo riporta Ansa.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà L’incidente tra Bondeno e Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara

Lo scontro, riporta Ferrara Today, è avvenuto lungo strada Virgiliana, nel territorio di Bondeno.

Il camion, che trasportava automobili, andava in direzione Bondeno come il treno, con a bordo numerosi pendolari e studenti.

L’incidente al passaggio a livello

Ancora tutte da chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente, con il camion che si trovava sui binari al passaggio a livello al momento del passaggio del treno.

Violento l’impatto tra i due mezzi, ma la velocità ridotta del treno in quel tratto ha evitato la tragedia: non ci sono vittime.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia ferroviaria.

Ci sono feriti

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: il macchinista del treno e il conducente della bisarca.

Sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale, ma non sono in gravi condizioni.

Alcuni passeggeri del treno avrebbero riportato lievi contusioni.

Danni e circolazione bloccata

Dopo l’impatto, per via della bassa velocità, il treno si è fermato pochi metri dopo, uscendo in parte dai binari.

A seguito dello schianto, le auto che si trovavano sulla bisarca sono volate giù dal camion, sfondando il guardrail e abbattendo alcuni pali della luce e dell’elettricità.

Una delle macchine andate distrutte è finita capovolta in mezzo alla strada.

Sia la strada che la linea ferroviaria Suzzara-Ferrara sono state chiuse per consentire i rilievi e le complesse operazioni per la pulizia e messa in sicurezza dell’area dell’incidente.

In corso gli accertamenti per chiarire dinamica e causa di quanto accaduto.