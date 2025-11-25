Bisarca travolta dal treno al passaggio a livello di Bondeno vicino Ferrara, auto distrutte: due feriti
Violento incidente al passaggio a livello a Bondeno vicino Ferrara, un treno ha travolto una bisarca che trasportava auto
Grave incidente nei pressi di Ferrara: una bisarca che trasportava automobili è stata colpita da un treno in corsa al passaggio a livello di Bondeno. Violento l’impatto ma per fortuna non ci sono vittime, sono rimasti feriti il conducente del camion e il macchinista. Ingenti i danni, con diverse auto distrutte e pali dell’elettricità abbattuti.
- Bisarca travolta dal treno a Bondeno vicino Ferrara
- L'incidente al passaggio a livello
- Ci sono feriti
- Danni e circolazione bloccata
Bisarca travolta dal treno a Bondeno vicino Ferrara
L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 25 novembre, a un passaggio a livello tra Bondeno e Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara.
Attorno alle 7.30 una bisarca è stata travolta da un treno regionale sulla linea ferroviaria Suzzara-Ferrara. Lo riporta Ansa.
L’incidente tra Bondeno e Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara
Lo scontro, riporta Ferrara Today, è avvenuto lungo strada Virgiliana, nel territorio di Bondeno.
Il camion, che trasportava automobili, andava in direzione Bondeno come il treno, con a bordo numerosi pendolari e studenti.
L’incidente al passaggio a livello
Ancora tutte da chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente, con il camion che si trovava sui binari al passaggio a livello al momento del passaggio del treno.
Violento l’impatto tra i due mezzi, ma la velocità ridotta del treno in quel tratto ha evitato la tragedia: non ci sono vittime.
Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia ferroviaria.
Ci sono feriti
Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: il macchinista del treno e il conducente della bisarca.
Sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale, ma non sono in gravi condizioni.
Alcuni passeggeri del treno avrebbero riportato lievi contusioni.
Danni e circolazione bloccata
Dopo l’impatto, per via della bassa velocità, il treno si è fermato pochi metri dopo, uscendo in parte dai binari.
A seguito dello schianto, le auto che si trovavano sulla bisarca sono volate giù dal camion, sfondando il guardrail e abbattendo alcuni pali della luce e dell’elettricità.
Una delle macchine andate distrutte è finita capovolta in mezzo alla strada.
Sia la strada che la linea ferroviaria Suzzara-Ferrara sono state chiuse per consentire i rilievi e le complesse operazioni per la pulizia e messa in sicurezza dell’area dell’incidente.
In corso gli accertamenti per chiarire dinamica e causa di quanto accaduto.