Due denunce con sequestro di un locale: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro il gioco d’azzardo a Torino. L’intervento, condotto dalla Divisione P.A.S della Questura, è stato effettuato il 7 febbraio scorso in un bar del quartiere Borgo Vittoria, dove sono state scoperte partite clandestine di poker.

Gioco d’azzardo a Torino

L’attività di controllo è stata avviata nell’ambito delle iniziative di contrasto al gioco d’azzardo illegale. Gli agenti della Divisione P.A.S hanno monitorato un bar situato nel quartiere Borgo Vittoria di Torino, dove si sospettava si svolgessero partite di poker non autorizzate.

Il 7 febbraio i poliziotti sono entrati nell’esercizio commerciale oggetto delle indagini. Nel piano interrato del locale hanno trovato una stanza allestita con un tavolo da gioco, attorno al quale erano sedute 7 persone impegnate in una partita di Poker Hold’em Texas. Tra loro, uno svolgeva il ruolo di “croupier”.

L’organizzatore e il materiale sequestrato

L’uomo identificato come organizzatore della partita è un cittadino italiano di 70 anni. Aveva con sé la scatola delle fiches, un foglio con il valore delle stesse e un block-notes con i nomi e soprannomi dei partecipanti oltre alle cifre di denaro necessarie per accedere al gioco.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diverse migliaia di euro in contanti, una scacciacani e una pistola ad aria compressa.

Le denunce e i provvedimenti

A seguito dell’operazione sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria sia il cittadino italiano 70enne, ritenuto l’organizzatore della partita, sia il marito della titolare del bar, accusato di aver agevolato il gioco d’azzardo e di aver partecipato al torneo.

Il locale è stato sottoposto a sequestro, insieme ai tavoli da gioco, alle fiches e a 7 mazzi di carte.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio quadro di iniziative volte a contrastare il gioco d’azzardo illegale e le attività connesse.

Il quartiere Borgo Vittoria di Torino è stato oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli per prevenire e reprimere fenomeni illeciti legati al gioco.

