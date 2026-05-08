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A Bisceglie tre uomini sono stati accusati di furto ai danni della Caritas locale. I provvedimenti sono stati disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, dopo che i soggetti sono stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza. Gli indagati, tutti originari di Bisceglie e già noti alle forze dell’ordine, avrebbero sottratto circa 150 kg di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà.

Le misure cautelari disposte dal Tribunale

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, disponendo due arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 27 anni e di un altro di 53 anni. Per un terzo soggetto, di 57 anni, è stato invece stabilito l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Tutti e tre risultano già gravati da precedenti di polizia.

Il furto alla Caritas: dinamica e refurtiva

L’episodio di furto risale al 17 marzo 2026. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre uomini, agendo in concorso tra loro, si sarebbero introdotti all’interno della struttura della Caritas di Bisceglie, parte della quale è adibita anche a privata dimora. Per accedere, avrebbero danneggiato il lucchetto e la serratura della porta di ingresso, riuscendo così a impossessarsi di circa 150 kg di generi alimentari. Tra la merce sottratta figurano 100 confezioni di omogeneizzati, pomodori pelati e passata di pomodoro, tutti prodotti destinati alle famiglie bisognose assistite dall’ente caritativo.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Determinanti per l’individuazione dei presunti autori sono state le immagini del sistema di videosorveglianza esterno alla struttura. Grazie ai filmati, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il modus operandi dei tre uomini, individuando anche i veicoli utilizzati per il trasporto della merce rubata: un’utilitaria e uno scooter. L’analisi delle riprese ha permesso di identificare i responsabili e di raccogliere elementi utili per l’emissione delle misure cautelari.

La perquisizione e la restituzione della refurtiva

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari presso le abitazioni degli indagati. Durante le operazioni, è stata rinvenuta parte della refurtiva, che è stata successivamente restituita al referente della Caritas di Bisceglie. I generi alimentari recuperati potranno così essere nuovamente destinati alle famiglie in difficoltà, ripristinando almeno in parte il danno subito dall’ente benefico.

IPA