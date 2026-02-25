Bisfenolo in lattine e barattoli, i consigli di Bassetti per evitare i rischi dal vetro al microonde

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Bassetti è intervenuto per fare chiarezza sul divieto Ue sul Bisfenolo A nei materiali a contatto con alimenti e il caso delle lattine e dei barattoli vietati nei supermercati. L’infettivologo, sulla sua pagina Facebook, ha fornito alcuni consigli per evitare i rischi legati all’utilizzo di questi contenitori.

Il divieto Ue sul Bisfenolo nei materiali a contatto con alimenti

Matteo Bassetti ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook nelle prime ore del mattino di mercoledì 25 febbraio. Il tema affrontato è il bisfenolo presente su lattine e barattoli: l’infettivologo ha ricordato che nel gennaio 2025 l’Unione Europea ha deciso lo stop al Bisfenolo A (BPA) nei materiali a contatto con gli alimenti e che, in conseguenza di ciò, è scattato il divieto di vendita nei supermercati di lattine sia come contenitori di cibo (come quelle di ceci, fagioli e lenticchie) sia di bevande (come gli energy drink, dove il Bisfenolo è spesso impiegato nei rivestimenti interni).

Bassetti ha spiegato che, nonostante il nuovo divieto, nei supermercati è possibile ancora trovare in vendita lattine perché c’è tempo fino al 2028 per adeguarsi completamente alle recenti disposizioni.

Cos’è il Bisfenolo: la spiegazione di Bassetti

“Sono pratiche, ma non innocue“, ha spiegato Matteo Bassetti a proposito delle lattine. La ragione di ciò è legata al fatto che contengono il Bisfenolo A, noto come BPA, “un composto chimico utilizzato dagli anni Sessanta per la produzione di plastiche sia rigide sia morbide, trasparenti o in policarbonato” e “presente anche in dispositivi medici ed elettronici, oltre che nella carta termica”.

Il BPA, ha spiegato ancora Bassetti, è un “interferente endocrino“, che “mima gli estrogeni alterando il sistema ormonale”, facendo “sembrare che ci siano degli ormoni nel nostro corpo”. Sono diversi i problemi che può dare, “per esempio per la fertilità, per la pubertà precoce, ma anche per l’obesità, il diabete e anche alcuni tumori, per esempio, ormonodipendenti”.

I consigli di Bassetti sul Bisfenolo in lattine e barattoli

In chiusura del suo post, Matteo Bassetti ha fornito alcuni consigli per evitare rischi: “Bisognerebbe evitare il consumo di alimenti in questo tipo di scatole o lattine, non riscaldare i cibi in contenitori di plastica, soprattutto nel microonde, che potrebbero rilasciare queste sostanze”.

Il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha aggiunto: “Meglio acquistare alimenti in contenitori di vetro, acciaio o ceramica, sia per la conservazione sia per la cottura, incluso l’uso in microonde”.