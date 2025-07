Bitcoin supera il valore record di 122mila dollari, la spinta di Trump sulle criptovalute: cos'è il Genius Act

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il 14 luglio il bitcoin ha toccato il nuovo record di 122.873 dollari. La crescita, +28% da inizio anno, è stata alimentata da ottimismo normativo, attese sul Genius Act e sostegno del governo repubblicano targato Donald Trump, che ha posto l’obiettivo di rendere gli Stati Uniti la Nazione leader nel settore delle criptovalute.

Bitcoin, la crescita record

Poco prima delle 8 di lunedì 14 luglio, orario statunitense, il bitcoin ha raggiunto un nuovo picco storico, toccando quota 122.873 dollari.

Il forte slancio era iniziato già domenica sera, alle 23:42, quando la criptovaluta aveva superato per la prima volta la soglia psicologica dei 120mila dollari.

Il bitcoin ha raggiunto un nuovo record dopo aver superato 120mila dollari

Dall’inizio del 2025 il valore del bitcoin ha registrato un incremento superiore al 28%, dopo un’impennata iniziale legata all’insediamento presidenziale. Successivamente, ad aprile, si era verificata una flessione che aveva fatto scendere il prezzo fino a poco più di 75mila dollari.

A partire da maggio, però, la valuta digitale ha recuperato posizioni, spinta dalle speranze sull’approvazione in Senato del Genius Act, che ha riacceso la fiducia degli investitori, portando a nuovi massimi.

Genius Act, cos’è e come funziona

Con il Genius Act prende forma la prima cornice normativa federale pensata per regolamentare le stablecoin, criptovalute legate a un bene stabile – come il dollaro, ad esempio – per limitarne le oscillazioni di valore.

Il disegno di legge prevede che gli emittenti di stablecoin siano obbligati a mantenere riserve di copertura, garantendo così il valore della moneta. In caso di insolvenza, le aziende dovrebbero tutelare i detentori delle criptovalute, dando priorità a rimborsi o risarcimenti.

Secondo alcuni esperti, questa iniziativa legislativa potrebbe aumentare la fiducia degli investitori alle prime armi, rendendo le stablecoin un’alternativa più sicura.

Le criptovalute spinte da Donald Trump

Nell’ultima settimana, anche altri asset crittografici di rilievo hanno registrato aumenti: Ether ha superato i 3.040 dollari, segnando un +18% in sette giorni, mentre Binance Coin (Bnb) è salito fino a 698 dollari, con un rialzo del 5,7%.

Il recente boom del bitcoin si inserisce in un contesto economico più ampio, in cui anche i principali indici azionari come Nasdaq e S&P 500 hanno toccato nuovi record.

L’ascesa della principale criptovaluta, ad ogni modo, è stata innescata proprio dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni, un evento che ha rilanciato l’interesse per il comparto.

Durante la campagna elettorale, l’ex presidente aveva indicato la volontà di trasformare gli Stati Uniti nel fulcro mondiale delle cripto. Tra le promesse, anche una significativa riduzione della pressione normativa sul settore e la creazione di una riserva nazionale di criptovalute, pensata sul modello dell’attuale riserva aurea.