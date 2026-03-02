Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’ordinanza di sospensione dall’esercizio di pubblico servizio per sei mesi è stata emessa nei confronti di un’insegnante sessantacinquenne di una scuola dell’infanzia di Bitonto, a seguito di presunti maltrattamenti ai danni di minori. Il provvedimento, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi. L’indagine è partita dopo la denuncia di alcuni genitori.

Le indagini e la denuncia dei genitori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione investigativa ha avuto origine nel mese di novembre 2025, quando i genitori di alcuni alunni hanno presentato una denuncia per presunti maltrattamenti subiti dai figli all’interno di una scuola dell’infanzia di Bitonto. Da questa segnalazione è scaturita una complessa attività d’indagine condotta dagli agenti del Commissariato di PS di Bitonto.

Le modalità delle indagini

Le forze dell’ordine hanno svolto accertamenti tecnici, tra cui la raccolta di audio e video all’interno dell’istituto scolastico, per verificare la fondatezza delle accuse. Nel corso di circa un mese e mezzo di indagini, sarebbero emersi elementi utili a riscontrare presunte condotte vessatorie da parte della docente nei confronti dei minori affidati alla sua responsabilità educativa e di vigilanza.

I comportamenti contestati

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte contestate all’insegnante consisterebbero in schiaffi, strattonamenti e punizioni considerate non adeguate al contesto scolastico. Tali comportamenti, se confermati, configurerebbero il reato di maltrattamenti nei confronti dei minori.

Il provvedimento cautelare

L’ordinanza di sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio, della durata di sei mesi, è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica. La misura è stata eseguita dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi, come conseguenza delle risultanze investigative raccolte.

