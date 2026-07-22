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Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Parma. Un uomo di 39 anni è stato fermato dagli agenti durante un controllo di routine, dopo aver opposto una violenta resistenza e aver aggredito i poliziotti. L’episodio si è verificato durante i servizi di vigilanza e prevenzione svolti nello scalo ferroviario, come comunicato dalle forze dell’ordine.

L’episodio alla stazione di Parma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale del Posto Polfer ha effettuato un controllo su un uomo che si trovava a bivaccare su una panchina all’interno della stazione ferroviaria di Parma.

L’uomo, privo di documenti, ha fornito agli agenti generalità discordanti e si è rifiutato di collaborare con le forze dell’ordine.

Tentativo di fuga e violenta reazione

Nel corso delle verifiche, il sospetto ha tentato di allontanarsi, cercando la fuga. Gli operatori sono riusciti a bloccarlo, ma l’uomo ha reagito con estrema violenza: ha colpito gli agenti con calci, pugni e morsi, rendendo necessario l’impiego dei dispositivi di contenimento previsti per garantire la sicurezza sia degli operatori sia dei numerosi viaggiatori presenti in stazione.

A seguito dell’aggressione, un operatore della Polizia Ferroviaria ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. L’identità dell’uomo, che aveva cercato di fornire informazioni false, è stata infine accertata tramite rilievi fotodattiloscopici.

Convalida dell’arresto e provvedimenti del giudice

Il Giudice del Tribunale di Parma ha convalidato l’arresto dell’indagato e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia, sottolineando la pericolosità del soggetto e i suoi precedenti.

IPA