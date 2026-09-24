Bivacchi e tende abusive sotto il ponte Marlengo a Bolzano: maxi blitz interforze disposto dal questore

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È stata condotta una vasta operazione interforze per lo sgombero di bivacchi abusivi sotto il ponte Marlengo, a seguito di una segnalazione della Polizia Locale di Merano. L’intervento, disposto dal Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari, ha avuto come obiettivo la tutela della sicurezza degli operai incaricati della bonifica e il ripristino del decoro urbano.

Operazione coordinata dalle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il servizio straordinario è stato organizzato dopo che la Polizia Locale di Merano ha segnalato la presenza di tende e bivacchi sotto il ponte Marlengo. Il Questore di Bolzano ha quindi disposto un intervento interforze, coinvolgendo Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. L’operazione è stata diretta dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano, Commissario Capo Vittoria Ventimiglia.

Controlli e identificazioni nell’area del ponte Marlengo

Durante la prima fase del servizio, gli operatori hanno individuato tre tende nella zona sottostante il ponte. All’interno di ciascuna tenda è stata trovata una persona, per un totale di tre persone. Tutti i soggetti sono stati identificati e sottoposti agli accertamenti previsti dalla legge. Gli accertamenti hanno confermato la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Dopo le verifiche, le tre persone sono state allontanate dall’area.

Ulteriori verifiche e bonifica delle aree

Il dispositivo di controllo è proseguito anche sulla sponda opposta del fiume, dove sono state individuate altre tende, risultate però vuote al momento dell’intervento. Gli operatori hanno inoltre rinvenuto rifiuti e materiali riconducibili alla presenza di bivacchi, segno che l’area era stata utilizzata come luogo di sosta e pernottamento.

Rimozione delle tende e ripristino del decoro urbano

Al termine delle attività di controllo, le forze dell’ordine hanno proceduto alla rimozione delle tende e del materiale abbandonato. È stata effettuata la pulizia e la bonifica delle aree interessate, con l’obiettivo di restituire condizioni di decoro e piena fruibilità agli spazi pubblici sotto il ponte Marlengo. L’intervento si è concluso senza incidenti e ha permesso di garantire la sicurezza agli operai incaricati della bonifica.

Obiettivi dell’intervento

L’operazione, come sottolineato dalle autorità, è stata finalizzata a garantire la sicurezza degli operatori impegnati nella pulizia e a ripristinare il decoro urbano in una zona particolarmente sensibile della città. La presenza di bivacchi e tende abusive rappresentava infatti un potenziale rischio sia per la sicurezza pubblica sia per la salubrità dell’area. Grazie all’azione coordinata delle forze dell’ordine, è stato possibile riportare ordine e sicurezza sotto il ponte Marlengo di Bolzano.

IPA