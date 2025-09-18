Björn Borg e il tumore aggressivo alla prostata, quali sono i rischi per l'ex tennista

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Dai campi da tennis alla vita sregolata, fino alle cure per un tumore alla prostata. Björn Borg ha voluto raccontarsi e lo ha fatto con un’autobiografia scritta insieme alla terza moglie, Patricia. Si intitola Heartbeats, in italiano tradotto con “Battiti” (Rizzoli). A far notizia, però, è una delle confessioni che vi sono contenute: il campione svedese ha un tumore aggressivo alla prostata. Quali sono le speranze di guarigione in questi casi? L’intervista a Saverio Cinieri, presidente fondazione AIOM – Associazione italiana di oncologia medica.

Una carriera unica, tra alti e bassi

Ci voleva la malattia a riportare l’attenzione su Björn Borg che si è congedato dai campi da tennis ad appena 26 anni, dopo aver vinto però 11 slam.

Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, l’ha descritto come un “matto calmo”. Come ha raccontato ancora Borg, nel suo passato c’è stato spazio anche per la medicina alternativa e per “un guru, un guaritore, noto come Tia Honsai”, oltreché che per una medium che gli avrebbe predetto:

“Che le stelle non erano a mio favore. Per questo l’Us Open per me era maledetto, quattro finali, nessun successo. Nessuna previsione sbagliata: il matrimonio con Mariana sarebbe andato male, la mia impresa commerciale sarebbe fallita, avrei avuto figli. Ero scaramantico, non mi tagliavo la barba fino alla fine del torneo, dovevo avere in campo sempre la stessa sedia, i miei mi seguivano ad anni alterni, a Parigi negli anni pari e a Londra in quelli dispari. A Los Angeles sono di nuovo ricorso a una medium perché ero convinto che Alstaholm, la nostra casa di famiglia a Värmdö, fosse piena di energie negative. Lei confermò, ma quando pretese di allontanare gli spiriti maligni al telefono ringraziai e me ne andai”.

La diagnosi e l’intervento chirurgico

Al di là della vita sregolata (nella quale c’è stato posto anche per le frequentazioni con Andy Warhol, per gli stupefacenti e per il matrimonio con Loredana Bertè che lo salvò proprio dalle droghe), oggi a 69 anni è alle prese con un tumore alla prostata.

Nel suo libro, Björn Borg ha descritto il momento in cui ha ricevuto la diagnosi: “Il medico mi ha chiesto quanto volessi vivere. Gli ho risposto: per sempre non si può, ma qualche anno ancora sì. E lui: allora deve operarsi al più presto. E così sono andato dritto in ospedale. Ora faccio controlli ogni sei mesi”.

In una intervista a Repubblica, ha anche aggiunto altri particolari al racconto: “Un cancro alla prostata molto aggressivo. Invito tutti gli uomini a fare prevenzione perché è un tumore silenzioso”.

L’incidenza e le cure

Secondo le stime del rapporto AIOM-AIRTUM, nel 2024 ha visto circa 40.192 nuovi casi. È la patologia oncologica più diffusa tra la popolazione maschile.

Nonostante questi numeri, “la probabilità che la malattia abbia un esito infausto è bassa, soprattutto se si interviene in tempo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi si attesta infatti al 91%, una tra le percentuali più alte in caso di tumore, soprattutto se si tiene conto dell’avanzata età media dei pazienti. Attualmente sono circa 485.000 gli uomini che convivono con una diagnosi di carcinoma prostatico”, come spiega la Fondazione Veronesi.

L’intervista a Saverio Cinieri

Esistono dei “campanelli d’allarme” del tumore alla prostata?

“Sì, possono esserci, ma occorre attenzione perché possono essere confusi con quelli della IPB, ossia l’Iperplasia Prostatica Benigna, che consiste in un ingrossamento non canceroso della prostata, comune negli uomini con il passare degli anni. In genere il sintomo più frequente è la necessità di urinare di notte, non una sola volta, ma almeno due o tre. Si può unire anche un senso di peso a livello perineale e, più raramente, il dolore”.

Cosa bisogna fare in questi casi?

“Se si avverte questa sintomatologia, si consiglia una visita urologica, che può prevedere una esplorazione rettale. Se il medico riscontra una prostata aumentata di volume, potrebbe anche prevedere specifici esami radiologici per definire meglio la situazione e, in caso, anche una biopsia. Ma attenzione: il test PSA (che misura l’antigene prostatico specifico, una sostanza prodotta dalla ghiandola prostatica) oggi non deve più essere effettuato su tutti i pazienti in modalità di screening”.

Cosa significa? Sono cambiate le indicazioni per quanto riguarda la prevenzione?

“Sì. Fino a qualche tempo fa, quando si procedeva in termini di diagnosi precoce, si consigliava e prevedeva il test PSA, specie in ambienti anglosassoni. Oggi non è più così, non viene più ritenuto un esame di routine, soprattutto in assenza di sintomi, perché in passato ha portato anche a qualche ‘errore’: prostatiti che poi magari si sarebbero risolte in modo fisiologico, sono state trattate come tumori alla prostata, arrivando anche a interventi chirurgici non necessari”.

Quali sono oggi le terapie in uso?

“Intanto va detto che l’asportazione dell’organo non è sempre necessaria. Di fronte a una diagnosi acclarata di tumore alla prostata a basso indice proliferativo, quindi di livello 3, non si procede con intervento chirurgico, bensì con quella che viene definita una ‘vigile attesa’. Naturalmente vanno presi in considerazione diversi fattori come l’età, la sintomatologia, le condizioni generali del paziente e anche l’aspetto psicologico. Ma ci sono anche molte terapie innovative a disposizione: si tratta di farmaci nuovi, così numerosi che a volte ci si può trovare anche in una situazione di difficoltà nella scelta. Ci sono comunque percorsi radioimmunologici, non solo chemioterapici, che si usano sempre più raramente”.

Chi sono i soggetti più a rischio e in che fascia di età?

“Fino a qualche tempo fa si riteneva che questo tipo di tumore, il più diffuso tra gli uomini, insorgesse soprattutto negli ultra settantenni, ma oggi l’età media è cambiata, si è abbassata e non è più raro vedere la patologia in 55-60enni. È evidente che se la patologia compare prima può portare a una serie di conseguenze e valutazioni differenti, soprattutto in ragione dell’allungamento dell’età media di vita. Può avere una prognosi peggiore, infatti, per il rischio di recidiva. Ma è fondamentale ricordare l’importanza dello stile di vita come prima forma di prevenzione”.

Cosa significa? Quali sono i fattori che possono concorrere all’insorgenza della patologia?

“Sicuramente va ricordato che esistono comportamenti che vanno modificati o eliminati: ci riferiamo a consumo di alcol, fumo, vita sedentaria, ma anche obesità e sovrappeso, e in generale un’alimentazione troppo ricca di grassi e che si discosta dalla dieta Mediterranea”.