Björn Borg ricorda Loredana Bertè e le droghe a Milano: "Le devo la vita, mi trovò incosciente"

Björn Borg, 69 anni, si è raccontato a ruota libera. Una vita al massimo dove gli eccessi, più che un’eccezione, sono stati la regola. La leggenda del tennis, con la racchetta in mano, non sbagliava un colpo. Quando la posava per dedicarsi alla vita privata, invece, qualche scivolone lo ha commesso tra amori folli, dipendenza dalle droghe, tradimenti, divorzi e disastri commerciali. Una love story chiacchieratissima e intensa l’ha vissuta con Loredana Bertè.

Björn Borg e le droghe, il racconto di quando fu salvato da Loredana Bertè

Negli anni Borg ha ricevuto svariate offerte per scrivere la storia della sua vita. Tutte rispedite al mittente. Una sera, mentre era a cena, gli è venuta l’idea giusta. Non avrebbe consegnato le sue confessioni a uno scrittore, ma alla sua attuale moglie Patricia con la quale fa coppia da oltre vent’anni. Così è nata l’autobiografia ‘Battiti‘.

Intervistato da La Repubblica, l’ex tennista ha parlato del libro e di diverse esperienze che lo hanno visto protagonista. Un giorno, mentre aveva una relazione con Loredana Bertè, si impasticcò. Rischiò la vita. Fu la cantante a salvarlo.

“Sì, le devo la vita – ha raccontato Borg -. Mi trovò a letto incosciente, chiamò l’autoambulanza, all’ospedale mi fecero una lavanda gastrica. Frequentavo persone sbagliate, accettavo passivamente tutto, ero in un groviglio. Loredana che era diventata mia moglie voleva un figlio, era comprensibile, aveva sei anni più di me, arrivai a depositare un campione di sperma per l’inseminazione”.

“Ma per salvarmi – ha aggiunto – dovevo fuggire da lei e da quell’ambiente. Mi trasferii a Londra e ripresi ad allenarmi. Quando mi sono risposato lei mi ha denunciato per bigamia e la sua accusa mi ha impedito di tornare in Italia. E comunque a Milano non ci ho voluto più mettere piede”.

Loredana Bertè la conobbe a Ibiza e poi si trasferii a Milano. Una scelta che, oggi, ritiene sbagliata: “Per me che lottavo contro droghe e farmaci quella città fu un disastro. Però non è vero che nell’89 il mio fu un tentativo di suicidio. Ero solo sfinito, stanco di vivere in quel modo, era un grido d’aiuto. Ho sempre avuto paura dei conflitti, preferisco fare un passo indietro”.

E proprio mentre trascorreva gli ultimi giorni a Milano prese una delle decisioni che lo aiutarono a riemergere: “Mi sono detto: cosa faccio per tirarmi via da questo strazio? Apro un ristorante o torno a giocare?” Scelse di tornare a impugnare la racchetta.

Nell’aprile del 1991 riapparì a 34 anni al torneo di Montecarlo contro lo spagnolo Jordi Arrese. Era fermo da sette stagioni. Giocò con la racchetta di legno e per in due set. Poi salii in auto con i suoi genitori per andare nella casa di famiglia di Cap Ferrat.

“Restarono meravigliati dalla mia faccia felice – ha dichiaro l’ex atleta -. Nessuno aveva capito che non ero tornato per vincere, ma per vivere. Il tennis era il mio appiglio, lo scoglio in un mare in tempesta”.

Le scelte dettate dalle previsioni dei medium

Borg è molto superstizioso e crede in altri tipi di presenze e di influenze. A Londra, si fece seguire da un guru, un guaritore, noto come Tia Honsai. Inoltre per tre anni si affidò a una medium.

“Le stelle non erano a mio favore – ha raccontato -. Per questo l’Us Open per me era maledetto, quattro finali, nessun successo. Nessuna previsione sbagliata: il matrimonio con Mariana sarebbe andato male, la mia impresa commerciale sarebbe fallita, avrei avuto figli”.

Era scaramantico a tal punto che quando iniziava un torneo non tagliava la barba fino alla fine della competizione. In campo usava sempre la stessa sedia, i suoi genitori dovevano seguirlo ad anni alterni, a Parigi negli anni pari e a Londra in quelli dispari.

“A Los Angeles – ha aggiunto – sono di nuovo ricorso a una medium perché ero convinto che Alstaholm, la nostra casa di famiglia a Värmdö, fosse piena di energie negative. Lei confermò, ma quando pretese di allontanare gli spiriti maligni al telefono ringraziai e me ne andai”.

Il ritiro dal tennis e gli eccessi

Si ritirò giovanissimo, a 26 anni, nel 1981 a New York:

“Il mio non fu un ritiro, ma una fuga. Non ne potevo più. Persi da McEnroe, andai a fare la doccia, disertai la premiazione, e con i capelli ancora bagnati mi diressi con mia moglie e con Bergelin a Sands Point, Long Island, dove avevo casa. Era piena di ospiti, avevano programmato una festa, mi davano tutti per favorito, quando arrivai calò un velo di delusione, ma il più avvilito ero io, non salutai nessuno, attraversai il giardino. Leave me alone, urlai a chi mi voleva seguire. Volevo stare solo, ubriacarmi, non provavo più gioia in campo, ma fuori non ero nessuno. Tutti volevano qualcosa da me e io mi chiedevo: è davvero così che devo passare ogni giorno della mia vita? Rientrai in casa dopo ore, salutai, sapevo recitare la parte. Ma era finita e l’avevo deciso in quella piscina”.

Dopo il ritiro iniziò a girovagare, a frequentare feste e a far uso di droga. Fece spesso tappa in quel periodo al leggendario Studio 54 a New York: “Tutti quelli che lo frequentavano avevano qualcosa di unico. Lì ho conosciuto Andy Warhol che mi ha regalato con dedica una sua Campbell’s Soup e nell’82 ho provato la polvere bianca. Poi ho aggiunto alcol e medicinali. E giù cocktail”.

“Lì – ha aggiunto – è iniziata la mia caduta: mi trascinavo nei night, mi stordivo con feste e festini, perché tornare a casa? Ero depresso, avevo attacchi di panico, divorziai, mi misi con Jannike Björling, nacque Robin, ma non ero un padre all’altezza. E soprattutto avevo paura di stare solo, sovrapponevo le relazioni, se non avevo compagnia me la procuravo”.