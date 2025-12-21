Blackout a San Francisco e oltre 130mila persone al buio, "restate a casa" e disagi in città

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un vasto blackout ha colpito San Francisco nella giornata di sabato 20 dicembre, lasciando senza corrente elettrica circa 130mila abitanti e mettendo in difficoltà una parte rilevante della città. L’interruzione di energia ha interessato fino al 30% dei clienti della rete elettrica locale, con conseguenze immediate sulla mobilità, sui servizi pubblici e sulle attività commerciali, in uno dei fine settimana più affollati dell’anno.

Il motivo del blackout a San Francisco

Secondo quanto comunicato dalla Pacific Gas & Electric Company (PG&E), la principale compagnia elettrica della città, il blackout è stato causato da un problema tecnico concentrato in una sottostazione situata tra l’8th Street e Mission Street, nel quartiere South of Market.

Le autorità hanno confermato che nella struttura si è sviluppato un incendio, segnalato nel primo pomeriggio, che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e ha comportato la disattivazione di parte della rete.

Le prime interruzioni di corrente sono state registrate in mattinata nel quartiere Inner Sunset, dove circa 14.700 persone sono rimaste senza elettricità.

Nel giro di poco tempo il problema si è esteso ad altre zone, coinvolgendo circa 25.000 utenti tra Richmond District, Presidio, Golden Gate Park, Civic Center e altre aree centrali.

Nel corso delle ore successive, blackout intermittenti sono stati segnalati anche in altre zone della città.

Con il passare delle ore, il numero di utenti coinvolti è aumentato rapidamente, arrivando a toccare quota 130.000.

In serata, PG&E ha aggiornato la situazione comunicando un progressivo ripristino del servizio.

Le parole del sindaco

Di fronte a una situazione considerata critica, come riporta Abc7news, il sindaco di San Francisco, Daniel Lurie, ha invitato i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti e a rimanere a casa.

Il blackout ha infatti causato il malfunzionamento di numerosi semafori, aumentando il rischio di incidenti stradali e congestionando il traffico in diverse zone della città.

Il Comune ha chiesto alla popolazione di non chiamare il numero di emergenza 911 per segnalare l’assenza di corrente, salvo nei casi di reale pericolo per la sicurezza delle persone.

Nel frattempo, è stata rafforzata la presenza delle forze dell’ordine agli incroci più trafficati per garantire la gestione della viabilità e ridurre i rischi legati alla circolazione.

I disagi a trasporti e attività commerciali

Il blackout ha avuto un impatto significativo anche sui trasporti pubblici.

La normalità è stata ripristinata solo in tarda serata, quando l’energia è tornata disponibile nelle aree interessate.

L’interruzione di corrente è arrivata in uno dei momenti più delicati per l’economia di San Francisco, il sabato precedente al Natale, tradizionalmente uno dei giorni di maggiore affluenza per lo shopping.

Numerosi negozi hanno dovuto abbassare le serrande, tra cui alcune grandi catene situate lungo Market Street.