Blackout in Spagna nelle Canarie, isola di La Palma senza elettricità per un guasto: la situazione

Nuovo blackout in Spagna. A essere rimasta senza elettricità è l’isola di La Palma, nell’arcipelago delle Canarie. A causare il blocco energetico sarebbe stato un guasto al generatore di uno degli stabilimenti della compagnia di elettricità Endesa. La Palma era già stata interessata da due interruzioni di corrente e diversi blackout intermittenti nel mese precedente.

La Palma nelle Canarie senza elettricità

Si trova senza elettricità da lunghe ore La Palma, una delle principali isole delle Canarie, in Spagna.

Il blackout energetico è dovuto a un’interruzione dell’attività del generatore, segnalano i servizi di emergenza.

La compagnia di elettricità Endesa, del gruppo italiano Enel, comunica un guasto all’impianto di Los Guinchos a Brena Alta.

Gli operatori tecnici hanno comunicato che non è possibile prevedere il ristabilimento dell’erogazione in breve tempo.

Attivato il piano d’emergenza

Attivato “il piano di emergenza delle Canarie” che prende il nome di Plateca.

Lo segnala con un post sui suoi profili social ufficiali il governo regionale delle isole spagnole.

La procedura di emergenza è scattata in risposta all’allerta per “energia zero” sull’isola di La Palma.

Nel mese di maggio 2025, l’arcipelago delle Canarie era stato soggetto a numerose interruzioni dell’erogazione di elettricità e a blackout circoscritti e intermittenti.

Il grande blackout in Spagna

Il blackout delle Canarie segue quello che, lo scorso 28 aprile, ha colpito l’intera Spagna, con effetti anche in Portogallo e nel sud della Francia.

Poco dopo le ore 12:30, fino a quasi le 16:00 del pomeriggio, la Nazione è rimasta senza corrente.

Si fermarono le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, i semafori di ogni strada e l’aeroporto di Barajas. Problemi anche alle linee telefoniche.

Le ragioni del massiccio blackout sono ancora sotto indagine, seppur vi siano già ipotesi valide.

Un’eccessiva fluttuazione nei flussi di energia ha provocato un guasto a una linea di trasmissione ad alta tensione del sud del Paese.

Alla terza fluttuazione nel giro di pochi secondi, il sistema è collassato e, per evitare l’estensione del blocco, si è disconnesso l’interconnettore tra Catalogna e Francia.

Questo distacco ha causato un’ulteriore oscillazione di frequenza, causa del fenomeno detto islanding, che ha isolato il sistema elettrico spagnolo da quello del resto d’Europa.