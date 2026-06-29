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Un blackout elettrico causato dal caldo si è verificato nella serata di ieri nel popoloso quartiere della Guizza, nella zona sud di Padova. I Vigili del fuoco di Padova sono intervenuti alle 22.00 per gestire alcune emergenze causate dalla prolungata interruzione dell’elettricità. Dapprima hanno liberato due persone rimaste bloccate in ascensore in due diverse palazzine poi, hanno estinto un principio d’incendio di una cabina elettrica. Per lavorare in sicurezza è stato necessario lo sgancio della corrente alle cabine a monte da parte dei tecnici di Enel. Numerosi i disagi per la popolazione, rimasta al buio e al caldo. Gli abitanti degli appartamenti ai piani più elevati sono rimasti anche senz’acqua per il mancato funzionamento dell’autoclave.