Blanco rompe col manager Stefano Clessi, botta e risposta: "Male della musica", "Accettare i no è difficile"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nel mondo della musica il rapporto tra artista e manager può essere complicato quasi quanto quello tra fidanzati. Accade così che la rottura consumata tra Blanco e il suo storico manager, Stefano Clessi, diventa un acceso scontro sui social, con uno scambio di frecciate al veleno tra i due, sotto lo sguardo dei follower. “I manager sono il male della musica”, scrive il cantante, “quando si ottengono successo e fama fin da giovanissimi accettare i no non è facile”, risponde Clessi. Entrambi poi rivendicano la decisione di interrompere la collaborazione.

Blanco rompe col manager: “Il male della musica”

Sta facendo rumore la rottura tra Blanco e il suo manager Stefano Clessi, fondatore e amministratore delegato di Eclectic Music. La fine della loro collaborazione è diventata uno scontro sui social con scambi di frecciate e dichiarazioni al veleno tra i due. Non solo, artista e manager forniscono versioni contrastanti su quanto accaduto, rivendicando la decisione di porre fine al rapporto.

Il diverbio tra i due è diventato pubblico il 29 ottobre, quando Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, ha pubblicato sulle storie di Instagram un eloquente messaggio: “I manager sono il male della musica“. Nessun riferimento diretto a Stefano Clessi, che ha accompagnato la carriera artistica del cantante fin dagli esordi nel 2019.

ANSA

Ma in tanti hanno subito collegato l’affermazione alla rottura tra Blanco e il suo manager. Anche perché, come avevano già notato i fan più attenti, i due non si seguono più sui rispettivi profili social.

La replica del manager: “Accettare i no non è facile”

La risposta di Stefano Clessi non si è fatta attendere: con un messaggio pubblicato nelle storie di Instagram il manager fa intendere che alla base della rottura ci fossero divergenze personali e professionali, lanciando una frecciata al cantante: “Quando si ottengono successo e fama fin da giovanissimi accettare i no non è facile, mi rendo conto”.

“Dopo 23 anni con il mio team – scrive – ci siamo promessi di continuare solo con chi ha voglia di costruire, divertirsi, e che sia rispettoso con chiunque”. E ancora: “Siamo imprenditori, certo, ma dopo tanto duro lavoro abbiamo la fortuna di poter scegliere con chi lavorare”.

Il manager sostiene che sarebbe stato lui a chiudere la collaborazione con Blanco: “Nell’iconografia del rock’n’roll, di solito, è il manager a essere lasciato. Quando succede il contrario le decisioni di chi ti è stato accanto non sono facili da digerire”.

“Eclectic lascia un grosso incarico ma io mando un abbraccio a tutti gli artisti augurando loro di trovare la serenità che meritano”, aggiunge il manager. Clessi poi conclude con una stoccata diretta a Blanco che richiama quanto scritto poco prima dal cantante: “I manager sono santi della nostra industria”.

La rottura tra Blanco e Stefano Clessi

Quindi la controreplica di Blanco, che con una seconda storia su Instagram, poi cancellata, contesta la ricostruzione dell’ormai ex manager: “Per fortuna che sapevano già tutti 2 mesi prima che me ne sarei andato io. Per favore Ste”. Chi ha lasciato chi? Artista e manager forniscono due versioni ben differenti sulla rottura, entrambi rivendicano la decisione di porre fine alla loro collaborazione.

Tra i due c’era già stata una rottura in passato. Stefano Clessi con la sua Eclectic Music aveva seguito la carriera di Blanco fin dagli esordi nel 2019, contribuendo a portarlo al successo e alla consacrazione definitiva, passata anche dalla vittoria al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con Brividi. Nel 2022 la prima separazione, Blanco aveva scelto di affidarsi a Urubamba Studio di Shablo. Poi il ritorno “a casa”, come lo aveva definito, nel 2025. Ora la nuova rottura, che appare definitiva.