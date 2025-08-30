Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 16.000 euro di sanzioni il bilancio dei controlli effettuati dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato nelle attività commerciali di Catania per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. Nei giorni scorsi, quattro locali tra trattorie e panifici sono stati ispezionati e sanzionati per violazioni igienico-sanitarie, mancata tracciabilità degli alimenti e irregolarità nelle condizioni di lavoro.

Controlli a tappeto nei locali: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la task force ha intensificato le verifiche nelle attività commerciali del capoluogo etneo, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle normative di settore e la sicurezza degli alimenti destinati ai cittadini. L’operazione, coordinata dalla Questura, ha coinvolto la squadra volanti, la Divisione Polizia Anticrimine, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i medici e i tecnici del Dipartimento di prevenzione veterinaria, il Servizio di Sanità pubblica Veterinaria, il Dipartimento di prevenzione – Igiene Alimenti e Nutrizione e Spresal dell’ASP di Catania, oltre agli agenti del servizio Annona della Polizia Locale.

Le attività ispezionate e le sanzioni elevate

Nel corso dei controlli, sono stati passati in rassegna quattro locali: due trattorie di via Plebiscito, una trattoria di via Lago di Nicito e un panificio situato nel quartiere Borgo. Le ispezioni hanno riguardato sia la verifica delle autorizzazioni per la vendita degli alimenti, sia la qualità e la tracciabilità dei prodotti offerti ai clienti. Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alle posizioni lavorative dei dipendenti e alle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il caso del panificio nel quartiere Borgo

Nel panificio del quartiere Borgo sono emerse numerose criticità, in particolare legate alle condizioni igieniche e a diverse violazioni della normativa sulla sicurezza. Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASP ha disposto la sospensione immediata del laboratorio di preparazione dei prodotti, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie e la presenza di blatte. Al titolare è stata comminata una sanzione pecuniaria di 2.000 euro e sono state impartite precise prescrizioni per il ripristino delle condizioni igieniche nel laboratorio.

I tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro hanno elevato una sanzione di 5.820 euro dopo aver rilevato la presenza di due macchinari privi dei requisiti di sicurezza, presidi scaduti nella cassetta di pronto soccorso e numerosi fili elettrici scoperti. Per queste violazioni il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, pur restando valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale ha inoltre contestato una sanzione di 2.000 euro per l’omessa informazione ai consumatori. Gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato ulteriori criticità, tra cui carenze nelle affissioni pubblicitarie, assenza dei cartelli sugli orari di lavoro e mancanza della tabella dei prezzi. In questo caso, le sanzioni hanno raggiunto un totale di 1.641 euro.

Controlli nelle trattorie di via Plebiscito e via Lago di Nicito

La task force ha poi proseguito le verifiche nel quartiere San Cristoforo, concentrandosi su alcune trattorie già oggetto di precedenti accertamenti. In via Plebiscito, al primo locale è stata contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico, con il sequestro di tavoli e sedie collocati in strada senza autorizzazione. Alla seconda trattoria, la Polizia Locale ha rilevato il montaggio arbitrario di tendaggi e l’installazione in strada di un braciere acceso per la cottura dei cibi. Anche in questo caso, sono scattati i sequestri di braciere, tavoli e sedie utilizzati per l’occupazione abusiva del suolo pubblico.

Per quanto riguarda la genuinità e la tracciabilità dei prodotti, i medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria e il Corpo Forestale hanno provveduto a distruggere 20 chili di alimenti non idonei al consumo umano, applicando una sanzione di 2.000 euro. Un’ulteriore sanzione di 2.000 euro è stata inflitta per l’omessa informazione ai consumatori sugli ingredienti delle pietanze preparate.

Nella trattoria di via Lago di Nicito, la Polizia Locale ha sanzionato il titolare per l’installazione abusiva di tende, la mancata esposizione degli orari e l’occupazione del suolo pubblico, sequestrando vasi e piante posizionati irregolarmente sulla strada. Anche qui, il Corpo Forestale ha disposto una sanzione di 2.000 euro per l’omessa informazione ai consumatori sugli ingredienti, mentre il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ha fornito prescrizioni per risolvere alcune problematiche igieniche.

Obiettivi e risultati dell’operazione

L’operazione si è posta l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare, assicurando che le attività commerciali rispettino le normative vigenti. Le sanzioni elevate, che complessivamente superano i 16.000 euro, testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare le violazioni e nel promuovere la legalità nei settori della ristorazione e della vendita di alimenti.

Le verifiche hanno permesso di individuare numerose irregolarità, dalla mancata tracciabilità dei prodotti alimentari alle carenze igienico-sanitarie, passando per la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle norme pubblicitarie e di trasparenza verso i consumatori. L’attività della task force proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di prevenire rischi per la salute e garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il ruolo delle istituzioni coinvolte

L’operazione ha visto la collaborazione di diverse istituzioni, ciascuna con specifiche competenze: la Polizia di Stato e la Polizia Locale per la sicurezza e l’ordine pubblico, il Corpo Forestale per la tutela agroalimentare, l’ASP per la prevenzione sanitaria e la sicurezza alimentare, l’Ispettorato del Lavoro per la regolarità delle posizioni lavorative. Questo approccio integrato ha consentito di effettuare controlli approfonditi e di intervenire tempestivamente in presenza di violazioni.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi temi, invitando i titolari delle attività commerciali a rispettare le normative e a collaborare con gli organi di controllo per garantire la sicurezza dei consumatori.

Prospettive future e impegno per la sicurezza

La task force continuerà a monitorare il territorio, con particolare attenzione alle zone più sensibili e alle attività già oggetto di precedenti accertamenti. L’obiettivo è quello di prevenire nuove violazioni e di promuovere una cultura della legalità e della sicurezza alimentare. Le forze dell’ordine hanno ribadito che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, con ispezioni a sorpresa e verifiche mirate nei confronti delle attività commerciali che operano nel settore alimentare.

La collaborazione tra istituzioni e la partecipazione attiva dei cittadini rappresentano elementi fondamentali per il successo di queste iniziative. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile garantire standard elevati di sicurezza e qualità, tutelando la salute pubblica e i diritti dei consumatori.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato ha rappresentato un importante passo avanti nella lotta alle violazioni delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza nei locali pubblici di Catania. Le sanzioni elevate e i sequestri effettuati testimoniano la determinazione delle autorità nel contrastare ogni forma di irregolarità e nel promuovere la legalità nel settore della ristorazione e della vendita di alimenti. L’attenzione resterà alta anche in futuro, a tutela della salute dei cittadini e della qualità dei servizi offerti sul territorio.

