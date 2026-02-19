Blind, El Ma e Soniko in gara a Sanremo 2026 nelle Nuove Proposte: “Nei DM l’energia di una nuova generazione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è chi lo chiama ansia, chi lo definisce indimenticabile. Blind, El Ma e Soniko stanno vivendo settimane che scorrono come un tornado: interviste, prove, chilometri macinati senza sosta. Eppure, dentro questa corsa, c’è qualcosa di molto lucido. La consapevolezza di trovarsi in un momento che può segnare un prima e un dopo. Arrivano alle Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo con Nei miei DM, un brano pop-dance che parla di relazioni nate dietro uno schermo e poi messe alla prova nella realtà. Ma sotto l’energia del ritornello c’è di più: c’è l’istinto che spesso fa sbagliare, come racconta Blind; c’è la determinazione di chi ha lasciato il proprio Paese per inseguire un sogno, come El Ma; c’è la visione di chi ha immaginato questo incontro artistico e lo ha trasformato in un progetto concreto, come Soniko. La loro è una storia che parte da percorsi molto diversi. Blind porta con sé l’esperienza di un successo esploso all’improvviso e la maturità conquistata negli anni successivi. El Ma racconta la forza di sentirsi a casa in una lingua che fino a poco tempo fa non era la sua. Soniko parla di credibilità conquistata passo dopo passo, di un Ariston che fa paura perché è “un palco sacro”, ma che rappresenta anche una sorta di laurea, un punto di partenza. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non c’è solo la promozione di un singolo. C’è il racconto di tre ragazzi che vivono le emozioni in modo diretto, che ammettono l’istinto, l’errore, la fatica, ma anche la voglia di vivere tutto “con il cuore”. E forse è proprio questo il senso di Nei miei DM: non fermarsi allo schermo, ma trasformare un messaggio in qualcosa di reale. Proprio come stanno facendo loro, adesso.

Descrivetemi questo momento per voi con una parola sola…

Blind: ‘Iconico’.

El Ma: ‘Indimenticabile’.

Soniko: ‘Ansia. Perché siamo dentro a un tornado: appuntamenti continui, chilometri, viaggi. È tutto molto intenso’.

Il brano che portate a Sanremo, Nei miei DM, racconta emozioni che passano prima dallo schermo e poi arrivano alla realtà. Vi è mai capitato di vivere un sentimento nato in un DM e poi evoluto nella vita vera?

Blind: “Se per sentimento intendiamo anche l’amicizia, sì, assolutamente. Mi è successo molte volte. Rispondo spesso ai DM che mi arrivano sui social, non a tutti perché oggettivo non ci riesco ma alla maggior parte sì”.

El Ma: “Vale anche per me la stessa risposta di Blind. In questo mondo in cui i social sono fondamentali, per la nostra Generazione Z capita spesso che le amicizie inizino proprio dai social.

Soniko: “Io ho avuto anche relazioni sentimentali nate proprio da un DM. Per me, i DM sono sempre stati il fulcro. Quando avevo 18 anni, il 95% delle mie relazioni partivano da lì”.

Il ritornello mette a confronto due persone: una che perde la testa e una che non la perde. Soniko, lei che ha lavorato anche al suono del brano, come ha fatto convivere queste due anime?

“Quando ho iniziato a pensare al progetto venivo da una situazione sentimentale che si era conclusa proprio con un DM. Anche se il brano è nato da Blind, mi sono ritrovato molto in linea con tutto.

È stato scritto in modo talmente rapido e naturale che descriverlo pienamente è difficile. Io e Blind ci siamo trovati in un momento in cui vivevamo situazioni simili, in contesti diversi, e c’è stata molta sintonia”.

Blind, lei si sente più istintivo o più razionale?

“Istintivo. Sono molto istintivo e molte volte sbaglio, ma sono fatto così”.

E, lei, El Ma?

“Noi facciamo le cose che sentiamo. Io credo in questo. Senza pensare troppo alle conseguenze. Certo, bisogna pensare, però qualche volta è meglio vivere la vita come si deve vivere, con tutto il cuore, senza troppi ragionamenti di testa”.

Blind, dopo X Factor e il successo di ‘Cuore Nero’ ha vissuto una crescita velocissima, a cui è seguito però un periodo di stallo. Cosa le ha insegnato?

“Non è stata una scelta mia. È stata una conseguenza forse delle mie scelte istintive. Ho vissuto un momento di stallo, ma non per decisione mia: per scelte di chi mi era intorno. L’importante è crederci sempre, perché poi i risultati arrivano. È il messaggio che voglio mandare con questo brano e con questo progetto. Ora, a cinque anni da X Factor, salirò sul palco dell’Ariston”.

In cosa si sente diverso rispetto al Blind di allora?

“Sicuramente sono più maturo e sto con gli occhi più aperti. Mi fido di meno, ma ho un bagaglio di esperienza diverso. A vent’anni mi è successo tutto d’un tratto, ero un po’ immaturo. È normale.

Adesso ho consapevolezza di quello che faccio e sono determinato”.

Sanremo Giovani è una rivincita o un nuovo inizio?

“Entrambe le cose. È sia una rivincita sia un nuovo inizio, perché è un progetto nuovo. È tutto nuovo per me ma ci credo fortemente”.

El Ma, lei è arrivata dalla Bulgaria e fino a due anni fa non parlava italiano. È stato difficile?

“La sfida più grande era imparare l’italiano. L’ho imparato in tre mesi e da lì è iniziato il mio percorso in Italia. Adesso sento l’Italia come la mia seconda casa. Mi piace cantare in italiano: è una lingua bellissima, suona benissimo. E dico sempre che il meglio deve ancora arrivare”.

È più facile per lei esprimersi in inglese o in italiano?

“Io scrivo in inglese e le canzoni in inglese le scrivo da sola. In italiano ho bisogno di aiuto perché non sono ancora così preparata. Ma quando canto non c’è differenza: sono molto espressiva e sento davvero quello che canto. Spero di riuscire a trasmetterlo”.

Oggi si sente più fragile o più forte rispetto a quando è arrivata da Sofia?

“Molto più forte e più sicura di me stessa. In due anni è successo tutto molto in fretta. È bello e intenso. Sono giovanissima, ho ancora tanto da migliorare, ma è bello crescere così velocemente”.

Soniko, quando ha capito che Blind ed El Ma potevano funzionare insieme?

“Ricordavo Blind da X Factor e da Cuore Nero. Secondo me era esploso in anticipo sui tempi. Lo vedo più moderno adesso rispetto al 2020, allora lo consideravo quasi futuristico. Questo è il momento giusto per lui. Per quanto riguarda El Ma, credo che si potesse abbinare con chiunque. Una cantante come lei può fare la differenza in un festival tradizionalmente solo per italiani”.

L’ansia a cui accennava è per il palco o per tutto quello che ci gira intorno?

“Il palco dell’Ariston mette ansia perché è un palco sacro, dove sono passati i più grandi della musica nazionale e internazionale. Ci hanno suonato anche i Queen. L’ansia c’è. Ma in questo momento siamo dentro un tornado di interviste, prove, viaggi. Vivo praticamente in macchina tutto il giorno. Anche a livello di stress si sente”.

Qual è il primo ricordo che le viene in mente pensando all’Ariston?

“Penso a tutti i cantanti che ascolto oggi e che sono passati da lì. Mi viene in mente Eros Ramazzotti. Non ero ancora nato, ma mia mamma era una grande appassionata (ma anche di Pupo) e mi faceva ascoltare Terra promessa, la canzone che lo ha reso celebre a Sanremo”.

Sanremo Giovani, per lei, cosa rappresenta?

“La mia laurea per iniziare a lavorare. Ho preso credibilità, senza ombra di dubbio. E questo mi dà più sicurezza per il futuro”.