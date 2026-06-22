Blink 182 in concerto agli I-Days di Milano nel 2027, data all'Ippodromo San Siro e biglietti in vendita
Il pop-punk dei Blink 182 torna in Italia: annunciato il super concerto a Milano per gli I-Days 2027. Ecco tutte le info utili su biglietti e date
I Blink 182 torneranno in Italia con un concerto a Milano fissato per il 13 giugno 2027 sul palco degli I-Days. La storica band californiana ha ufficializzato tre nuove date europee all’interno della programmazione estiva, inserendo l’Ippodromo Snai San Siro come unica attesissima tappa nel nostro Paese per rivivere dal vivo tutta l’energia di una discografia leggendaria.
- Blink 182 in concerto agli I-Days di Milano nel 2027
- L'importanza dei live per la band
- Quando possono essere acquistati i biglietti
- Il ritorno della formazione storica della band
Blink 182 in concerto agli I-Days di Milano nel 2027
La performance della band si svolgerà sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro, una delle venue all’aperto più importanti e prestigiose del Paese.
Il tour europeo del trio, oltre alla data nel capoluogo milanese, toccherà le città di Berlino l’8 giugno e Parigi il 15 giugno.
Per la grande serata rock in Italia è stata inoltre confermata la presenza di un gruppo di supporto d’eccezione, i Pierce The Veil, che scalderanno gli spettatori prima dell’ingresso della formazione californiana.
L’importanza dei live per la band
La dimensione dal vivo rappresenta da sempre il vero fulcro del successo commerciale del gruppo, capace di unire fan storici e giovanissimi appassionati sotto lo stesso palco.
La scaletta dei prossimi eventi promette di ripercorrere oltre trent’anni di fortunata carriera, alternando i ritornelli generazionali di pietre miliari come Enema of the State alle hit più recenti estratte dall’acclamato album One More Time…, dimostrando una potenza sonora e una freschezza artistica completamente immutate nel tempo.
Quando possono essere acquistati i biglietti
I dettagli organizzativi per l’acquisto dei tagliandi sono cruciali per tutti gli appassionati che non vogliono perdersi il concerto dei Blink 182 a Milano.
I fan avranno a disposizione due diverse finestre temporali per assicurarsi un posto sotto il palco. La My Live Nation Presale scatta in esclusiva su Ticketmaster a partire dal 25 giugno 2026 alle ore 10, accessibile semplicemente registrandosi sul portale ufficiale di Live Nation.
La vendita generale dei biglietti aprirà invece venerdì 26 giugno 2026, sempre a partire dalle ore 10, attraverso le piattaforme di bigliettazione elettronica autorizzate.
Considerato l’enorme richiamo del brand e il calore storico della fanbase italiana, gli organizzatori prevedono una rapidissima corsa all’acquisto con il rischio di un immediato tutto esaurito per l’unica data programmata nel nostro Paese.
Il ritorno della formazione storica della band
L’appuntamento di Milano sarà l’occasione ideale per ammirare dal vivo la sinergia perfetta dei tre storici membri fondatori del gruppo.
Il ritorno in pianta stabile di Tom DeLonge al fianco di Mark Hoppus ha riacceso l’entusiasmo globale della scena rock alternativo, riproponendo la storica alternanza delle due voci principali supportata dai ritmi serrati dettati dietro i piatti dal leggendario batterista Travis Barker.