Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 70 grammi di droga sequestrati nel quartiere 167/B di Lecce. Nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre, un blitz è stato effettuato in un appartamento di piazzale Genova, dove un uomo è stato sorpreso con sostanze stupefacenti pronte per la vendita. L’intervento è stato disposto dopo un’attività investigativa mirata, con l’obiettivo di contrastare il traffico di droga in una delle aree più problematiche della città.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha rappresentato un importante passo avanti nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona 167/B di Lecce, un quartiere da tempo sotto osservazione per l’elevata presenza di attività criminali legate al traffico di droga.

Il blitz della Squadra Mobile

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno fatto irruzione in un appartamento situato in piazzale Genova, sorprendendo un uomo mentre era in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per lo spaccio. L’operazione è stata il risultato di un’indagine approfondita, condotta con metodi tradizionali e tecnologie investigative, che ha permesso di individuare il luogo utilizzato come base per l’attività illecita.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 53 grammi di cocaina, 17 grammi di hashish e una quantità di marijuana, oltre a strumenti per il confezionamento delle dosi, bilancini di precisione e denaro contante ritenuto provento dello spaccio. La droga era nascosta in vari punti dell’appartamento, tra cui una custodia per videocassette VHS, a testimonianza di una particolare attenzione nell’occultamento e nella gestione delle sostanze illegali.

La presenza di altri soggetti nell’appartamento

Al momento dell’irruzione, all’interno dell’abitazione erano presenti anche due giovani già noti alle forze dell’ordine come assuntori di stupefacenti. Uno di loro è stato trovato in possesso di una dose appena acquistata ed è stato sanzionato amministrativamente. Questo dettaglio ha evidenziato come l’appartamento fosse un punto di riferimento per il consumo e l’acquisto di droga nella zona.

IPA