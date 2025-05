Blitz a Malpensa: 38 allontanamenti in una sera, denunce e espulsioni tra i clochard in aeroporto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 38 ordini di allontanamento il bilancio di un’operazione di sicurezza coordinata dalla Questura di Varese presso l’aeroporto di Malpensa. L’intervento, avvenuto nella serata di ieri, ha coinvolto la Polizia di Frontiera, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo presso i Terminal 1 e 2 dell’aeroporto di Malpensa, dove le forze dell’ordine hanno effettuato una ricognizione per identificare e allontanare le persone senza fissa dimora. L’intervento ha visto la collaborazione di SEA S.p.A. e City Angels per gli aspetti di competenza.

Provvedimenti adottati

Durante l’operazione, sono stati notificati 38 ordini di allontanamento a individui che ostacolavano l’accesso alle infrastrutture aeroportuali. Tra questi, due individui sono stati denunciati per violazione del divieto di accesso alle aree aeroportuali, mentre un altro è stato deferito per non aver rispettato il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Ferno.

Gestione degli irregolari

Inoltre, quattro soggetti irregolari sul territorio nazionale sono stati presi in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese. Uno di questi è stato accompagnato presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, un altro è stato espulso con accompagnamento coatto alla frontiera, mentre agli altri due è stato notificato l’ordine di lasciare il Territorio Nazionale entro sette giorni.

Obiettivi dell’intervento

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di sicurezza volto a garantire l’ordine pubblico e il regolare funzionamento delle infrastrutture aeroportuali. Questo intervento è parte del Protocollo per la gestione delle persone senza fissa dimora presso l’aeroporto di Malpensa, promosso dal Prefetto di Varese e rinnovato lo scorso 5 febbraio da diverse istituzioni e organizzazioni.

Fonte foto: IPA