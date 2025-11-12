Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un deferimento e diversi sequestri a Onanì, in provincia di Nuoro: un giovane di 22 anni è stato ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi dopo il ritrovamento di spade e riproduzioni di armi prive dei requisiti di legge.

Controlli straordinari per la sicurezza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Comando della Compagnia di Bitti ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a verificare il rispetto delle normative sulla detenzione e il porto di armi da fuoco da parte di privati cittadini. L’operazione, che ha coinvolto i militari della Stazione di Bitti, si è svolta nei giorni scorsi e ha visto impegnate diverse pattuglie in attività di verifica e prevenzione.

Perquisizione domiciliare a Onanì

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a Onanì nei confronti di un giovane residente, di 22 anni. L’intervento, disposto nell’ambito delle attività di controllo, ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitazione una spada giapponese tipo “katana” e una spada tipo “potens”, oltre a diverse armi da soft-air. Queste ultime, fedeli riproduzioni di armi reali, erano prive del tappo rosso, elemento obbligatorio per legge che consente di distinguerle da armi vere anche a un osservatore non esperto.

Sequestro delle armi e accertamenti

I successivi accertamenti hanno evidenziato che il giovane non aveva mai denunciato la detenzione delle armi all’autorità competente, come previsto dalla normativa vigente. Per questa ragione, tutte le armi rinvenute sono state sottoposte a sequestro e il possessore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di detenzione abusiva di armi.

