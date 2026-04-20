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È di tre uomini arrestati e oltre 459 kg di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Roma, dove un deposito di sostanze stupefacenti è stato scoperto in via Cabiate. L’intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica, dipartimento criminalità diffusa e grave, e ha portato alla luce un ingente traffico di droga nella capitale.

Operazione partita da un controllo sospetto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio l’altra sera in via Cabiate, quando un maresciallo dei Carabinieri, effettivo alla Stazione Carabinieri di Roma Piazza Farnese e libero dal servizio, ha notato un uomo fermo a bordo del proprio scooter. L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito il militare, che ha deciso di chiedere rinforzi.

Il controllo e la scoperta della droga

Il sospettato, un romano di 53 anni, è stato quindi sottoposto a controllo con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta e del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Roma Cassia. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire circa 20 kg di hashish, suddivisi in panetti e nascosti all’interno di due borse frigo. Gli accertamenti immediati hanno permesso di stabilire che la sostanza era stata appena ceduta all’uomo da un altro soggetto, uscito da un’abitazione della stessa via.

Identificato il secondo uomo e perquisizione domiciliare

Le indagini successive hanno portato all’identificazione del secondo individuo coinvolto: un uomo di 38 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di quest’ultimo, estendendo i controlli anche al padre convivente, un pensionato di 66 anni. All’interno dell’appartamento è stato scoperto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti.

Il maxi sequestro: hashish e marijuana per milioni di euro

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 459,4 kg di hashish, suddivisi in panetti, e 5 kg di marijuana. Oltre alla droga, i militari hanno trovato 4 telefoni cellulari e materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle sostanze. Secondo le stime, la droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 2 milioni e mezzo di euro.

Arresti e provvedimenti cautelari

I tre uomini sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli. Il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto per tutti e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 38enne e il 53enne, mentre per il 66enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

IPA