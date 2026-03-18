Blitz a Vignola vicino Modena, 12 fermati con l'accusa di progettare un assalto a portavalori: scene da film

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scene da film a Vignola, ma a differenza della fiction i proiettili sono stati esplosi davvero e la situazione non è stata fintamente tragica. Nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo, in una zona di campagna del comune modenese, le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz per bloccare una squadra di professionisti del crimine che si stava organizzando per compiere un assalto a un portavalori sull’autostrada A1.

Vignola, blitz della polizia: fermata banda di rapinatori

Gli agenti della polizia di Stato si sono diretti verso un capannone, dove è stata localizzata una banda di rapinatori. In totale sono state fermate 12 persone.

Nel corso dell’operazione, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stato uno scontro a fuoco tra la polizia e i malviventi.

Ferito un poliziotto

Nel blitz, un poliziotto è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione in quanto avrebbe riportato una lesione non grave.

All’incursione hanno preso parte anche gli agenti del Nocs, reparto speciale intervenuto per mettere in sicurezza l’area. Inoltre è anche stato usato un elicottero.

La banda stava progettando l’assalto a un portavalori: l’ipotesi degli investigatori

Gli investigatori stanno ora esaminando attentamente la posizione dei fermati per risalire alla dinamica esatta dell’intera vicenda. Si presume che il gruppo stesse progettando un assalto a un furgone portavalori.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Le indagini sarebbero iniziate dopo un altro assalto a un portavalori, quello avvenuto il 5 gennaio scorso sull’A14 tra Ortona e Pescara.

Nel corso del blitz nel capannone di Vignola, sarebbero state trovate anche alcune automobili rubate che sarebbero state usate dalla banda.

Quando sono giunte le forze speciali, i membri della banda avrebbero tentato la fuga disperdendosi nei campi circostanti. Gli agenti li hanno seguiti, fermandone 12.

Gli inquirenti credono che il gruppo faccia parte della criminalità organizzata del Basso Tavoliere, nota per la sua specializzazione negli assalti ai portavalori.