Un giovane di Vittoria è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che la Polizia ha sequestrato 54 grammi di hashish e denaro contante durante una perquisizione domiciliare. L’operazione, condotta dagli agenti della Questura di Ragusa, è avvenuta nei pressi dell’abitazione del ragazzo, insospettendo le forze dell’ordine per alcuni movimenti sospetti. Il controllo, esteso poi all’interno della casa, ha permesso di rinvenire droga, strumenti per il confezionamento e denaro contante, portando così all’arresto del giovane e al sequestro del materiale illecito.

Operazione antidroga della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato a un nuovo risultato concreto nel territorio di Vittoria. Gli agenti delle volanti e della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato P.S. di Vittoria hanno intensificato i controlli nelle aree più sensibili della città, con particolare attenzione ai movimenti sospetti nei pressi delle abitazioni già monitorate dalle forze dell’ordine.

Il controllo e la perquisizione

Durante uno di questi servizi mirati, i poliziotti hanno notato un giovane aggirarsi con fare sospetto vicino alla propria abitazione. Dopo averlo fermato per un controllo, gli agenti hanno deciso di estendere le verifiche anche all’interno della sua casa. La perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire diverse confezioni di hashish già pronte per essere vendute, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, un coltellino, due bilancini elettronici di precisione e banconote di vario taglio per un totale di 195 euro.

Il sequestro e l’arresto

Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato dagli agenti. Il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di droga nella provincia.

I dettagli del sequestro

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno sequestrato complessivamente 54 grammi di hashish, suddivisi in varie confezioni pronte per essere immesse sul mercato locale. Oltre alla droga, sono stati trovati strumenti tipici dell’attività di spaccio, come bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il denaro contante, pari a 195 euro, è stato ritenuto provento dell’attività illecita.

