Undici arresti e 27 perquisizioni domiciliari in una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Gruppo di Rho, che ha portato allo smantellamento di una ramificata organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di cocaina. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano su richiesta della Procura della Repubblica, è stata eseguita nei comuni dell’hinterland milanese e in provincia di Como e Varese.

Operazione coordinata dalla Procura di Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha interessato i territori di Bollate (MI), Garbagnate Milanese (MI), Novate Milanese (MI), Baranzate (MI), Arese (MI), Senago (MI), Paderno Dugnano (MI), Cantù (CO) e Caronno Pertusella (VA). L’azione dei militari del Gruppo Carabinieri di Rho è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – Settimo Dipartimento, che ha richiesto e ottenuto dal GIP l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 soggetti. Di questi, 3 persone sono state condotte in carcere, mentre le altre 8 persone sono state poste agli arresti domiciliari. Contestualmente, altre 14 persone sono state denunciate a piede libero.

Le indagini: sei mesi di lavoro per ricostruire la rete criminale

L’indagine, durata sei mesi, è stata condotta dai Carabinieri della Tenenza di Bollate, che hanno operato sotto la direzione della Procura. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la struttura dell’organizzazione, individuando ruoli, responsabilità e modalità operative. L’organizzazione aveva una struttura gerarchica ben definita, con un leader riconosciuto, soprannominato “Bad”, un imprenditore edile di 35 anni che gestiva l’approvvigionamento e la distribuzione della droga. Il coordinamento dei “adepti” era affidato a una figura intermedia, mentre la rete di pusher si occupava della vendita al dettaglio.

Modalità di spaccio e linguaggio in codice

La rete di pusher era particolarmente attiva nelle piazze di spaccio di Bollate e dei comuni limitrofi, suddivise in “piazze” e “quadrati”. Le dosi di cocaina, confezionate in cellophane termosaldato trasparente e di forma quadrata, venivano vendute in vari luoghi: parcheggi isolati, giardinetti pubblici, aree antistanti supermercati ed esercizi commerciali. In alcuni casi, la consegna avveniva direttamente a domicilio, anche tramite finestre o con il classico cartone della pizza, per occultare più dosi. Gli acquirenti memorizzavano il numero del pusher in rubrica con il nome “Quadrato”, a conferma di un sistema organizzato e codificato.

Risultati dell’operazione: arresti, sequestri e denunce

Durante l’esecuzione delle ordinanze, i Carabinieri hanno effettuato 27 perquisizioni domiciliari, che hanno portato ad altri 2 arresti in flagranza per detenzione di cocaina destinata alla vendita e per possesso di arma clandestina. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e 14 cartucce, 260 grammi di cocaina, 14.240 euro in contanti e attrezzature per il confezionamento della droga.

Inoltre, un italiano classe 2003 è stato arrestato perché trovato in possesso di 220 dosi di cocaina e 235 euro. Questo arresto si aggiunge a quelli già eseguiti durante le indagini, che avevano portato alla cattura in flagranza di 6 pusher e alla denuncia a piede libero di 2 spacciatori. Complessivamente, sono state sequestrate 328 dosi di cocaina e 1.820 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Un’organizzazione strutturata e radicata sul territorio

L’operazione ha permesso di smantellare una rete criminale ben organizzata, capace di gestire l’approvvigionamento, il confezionamento e la distribuzione della cocaina su un vasto territorio. La presenza di una struttura gerarchica, la suddivisione dei compiti e l’utilizzo di linguaggi in codice hanno reso particolarmente complesso il lavoro degli investigatori, che hanno dovuto ricorrere a tecniche tradizionali e tecnologiche, come pedinamenti, osservazioni, intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre all’installazione di telecamere.

Il ruolo del leader e la gestione della rete

Al vertice dell’organizzazione si trovava “Bad”, imprenditore edile di 35 anni, che secondo gli inquirenti gestiva l’intero sodalizio e l’approvvigionamento della droga. Attraverso una figura intermedia, coordinava i pusher che si occupavano della vendita al dettaglio. La droga veniva custodita e confezionata in depositi individuati durante le indagini, per poi essere distribuita ai “cavallini” incaricati della consegna ai clienti finali.

