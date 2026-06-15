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È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Dda della Procura di Firenze, in cui sono impiegati circa 150 uomini della Polizia di Stato. Gli agenti stanno eseguendo una vasta operazione con oltre 40 misure di custodia cautelare nei confronti di diversi soggetti, italiani e stranieri, ritenuti coinvolti a vario titolo di associazione a delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cittadini cinesi.