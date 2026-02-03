Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti e oltre 400 chili di sostanze stupefacenti: è il bilancio di un’operazione dei Carabinieri condotta tra Ivrea, Settimo Torinese e Leinì. Gli uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio aggravata ed in concorso di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Ivrea e si è svolta nelle prime ore del 29 gennaio.

Operazione all’alba: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via nelle prime ore del mattino del 29 gennaio, quando i militari della Compagnia di Ivrea hanno intensificato i controlli sul territorio. Il primo arresto è avvenuto nei pressi di uno svincolo autostradale nella zona di Settimo Torinese, dove un uomo di 48 anni, residente a Torino, è stato fermato a bordo di un’utilitaria.

Il controllo e il primo sequestro

Durante il controllo, i Carabinieri hanno scoperto nel bagagliaio dell’auto un borsone contenente 45 pacchi termosaldati di marijuana, per un totale di 24 chilogrammi, insieme a 4 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Le indagini si spostano a Leinì

Le successive attività investigative hanno portato i militari a concentrare l’attenzione su un capannone situato a Leinì. I Carabinieri hanno sospettato che proprio lì il quarantottenne si fosse rifornito della droga. Dopo aver organizzato un blitz, i militari hanno fatto irruzione nel capannone, dove hanno trovato altri due uomini, entrambi cinquantenni residenti nel Canavese e titolari dell’azienda che gestiva il locale.

Il maxi sequestro di droga e denaro

Con il supporto del Nucleo Cinofili di Volpiano e dei cani antidroga “Berla” e “Rhum”, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione approfondita. All’interno del capannone e di un’altra autovettura sono stati rinvenuti 26 chili di marijuana, 344 chili di hashish confezionati in panetti termosaldati, altri 800 grammi in ovuli e ulteriori 40 chili delle stesse sostanze nascosti nel locale. Inoltre, sono stati trovati circa 17.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Arresti e provvedimenti cautelari

I tre uomini sono stati arrestati e la sostanza stupefacente, insieme al denaro, è stata posta sotto sequestro. Nei giorni successivi, il giudice ha convalidato gli arresti: per il quarantottenne torinese è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre per i due cinquantenni è stata confermata la custodia cautelare in carcere.