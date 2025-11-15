Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 64 persone identificate e 45 veicoli controllati il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dalla Polizia di Stato in provincia di Como, finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, in particolare dei furti in abitazione. L’operazione, coordinata dalla Questura, si è svolta nella giornata di ieri nei comuni di Olgiate Comasco e Lurate Caccivio, con la partecipazione di diversi reparti delle forze dell’ordine.

Controlli straordinari per la sicurezza: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri è stato predisposto un servizio mirato di controllo del territorio in provincia di Como. L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di prevenire e contrastare i reati predatori, con particolare attenzione ai furti in abitazione che, secondo le autorità, rappresentano una delle principali preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini.

Le forze in campo: pattuglie e reparti specializzati

Il servizio ha visto impegnate le pattuglie della Questura di Como, gli agenti della Squadra Mobile e due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia provenienti da Milano. Le forze dell’ordine si sono dislocate nelle vie adiacenti e lungo le principali arterie che attraversano i comuni di Olgiate Comasco e Lurate Caccivio, aree considerate particolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza pubblica.

Identificazioni e controlli: i numeri dell’operazione

Durante il servizio, sono stati istituiti numerosi posti di controllo su strada. In totale, sono state identificate 64 persone, di cui 8 risultate gravate da precedenti di polizia. Inoltre, sono stati controllati circa 45 veicoli e sono state emesse sanzioni per violazioni al codice della strada. L’azione di controllo ha avuto anche una funzione deterrente nei confronti di potenziali autori di reati, contribuendo ad aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti.

Risultati e prospettive future

L’operazione condotta nella giornata di ieri ha permesso di rafforzare la presenza delle forze di polizia sul territorio e di raccogliere informazioni utili per le indagini in corso sui reati predatori. L’identificazione di 8 persone con precedenti di polizia rappresenta un dato significativo, che conferma l’importanza di questi servizi mirati per la prevenzione e il contrasto della criminalità locale.

Il commento delle autorità

Le autorità sottolineano come la collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e il coordinamento con la Prefettura siano elementi fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini. L’impegno delle forze dell’ordine proseguirà anche nei prossimi giorni, con ulteriori servizi di controllo programmati nelle aree più sensibili della provincia di Como.

IPA