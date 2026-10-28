Blitz anti 'ndrangheta nel Cosentino, tra gli arrestati anche il presunto boss ferito in un agguato

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Quarantuno persone sono state arrestate nel blitz anti ‘ndrangheta condotto dai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) e del Comando provinciale di Cosenza contro le cosche dell’Alto Tirreno Cosentino. Tra i fermati c’è anche Damiano Pepe, il presunto boss che era rimasto ferito il 23 ottobre in un agguato in contrada Lattughelle di Cassano allo Ionio, nel quale era rimasta uccisa la compagna.

Il blitz anti ‘ndrangheta

L’operazione anti ‘ndrangheta è stata condotta dai carabinieri del Ros e dal Comando provinciale di Cosenza nella prima mattinata del 28 ottobre.

Il blitz ha portato all’arresto di 41 persone, di cui 24 in carcere e 17 ai domiciliari. Tra questi ultimi c’è anche Flavio Stasi, sindaco di centrosinistra di Corigliano-Rossano.

Il provvedimento, emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Dda, ipotizza, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, omicidio, detenzione e porto di armi, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravati da metodo o finalità mafiose, nonché patto elettorale politico mafioso.

Tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro, figura anche il nome della compagna del presunto boss Damiano Pepe, Silvana Sibarelli, rimasta uccisa nell’agguato del 23 ottobre.

L’agguato contro il presunto boss

Il 23 ottobre, contro Damiano Pepe e Silvana Sibarelli erano stati sparati oltre trenta colpi di armi lunghe, forse anche un Kalashnikov, davanti al cancello della loro villetta, mentre stavano rientrando in auto.

I proiettili hanno ucciso la donna e ferito il compagno che adesso si trova ricoverato nell’ospedale di Cosenza e non è in pericolo di vita.

L’uomo era piantonato per motivi di sicurezza dopo l’agguato ma adesso è in stato di arresto. Tra gli arrestati nell’operazione – posto ai domiciliari – anche il consigliere comunale di opposizione di Corigliano-Rossano Pietro Lucisano.

Chi è il presunto boss Damiano Pepe

Damiano Pepe, 64 anni, è conosciuto anche come “Tripolino“. L’uomo è ritenuto dagli inquirenti uno dei vertici del cosiddetto clan dei nomadi di Cassano.

Era tornato in libertà dopo aver scontato oltre 26 anni di carcere per associazione mafiosa e omicidio.

Secondo quanto emerso sull’agguato del 23 ottobre, un commando armato avrebbe raggiunto la coppia mentre stavano rientrando in casa a bordo della loro auto.

Nei pressi dell’abitazione, i killer avrebbero aperto il fuoco, ferendo sia Pepe che Sibarelli. A quel punto, il presunto boss avrebbe sfondato entrambi i cancelli con l’auto riuscendo a fuggire all’agguato, mentre per la compagna non c’è stato nulla da fare ed è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.