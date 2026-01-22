Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti, 80.000 euro sequestrati e una pistola recuperata il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Bari. L’intervento è stato effettuato nei confronti di tre uomini, sorpresi in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti, grazie anche al supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno. Gli arrestati, di età compresa tra i 22 e i 37 anni, sono stati associati alla casa circondariale locale, come reso noto dalle forze dell’ordine.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dal Comando Provinciale di Bari con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno. I militari hanno colto in flagrante tre persone durante le fasi di vendita e acquisto di sostanze stupefacenti, riuscendo così a bloccare l’attività illecita e a procedere immediatamente all’arresto dei soggetti coinvolti.

Sequestrati denaro e arma da fuoco

Durante il blitz, i Carabinieri hanno recuperato una somma di denaro pari a 80.000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Oltre al denaro, è stata sequestrata anche una pistola calibro 7,65, trovata in un luogo riconducibile a uno degli indagati. Il rinvenimento dell’arma ha aggiunto un ulteriore elemento di gravità alla vicenda, sottolineando la pericolosità del contesto in cui si è svolta l’operazione.

Le persone coinvolte e la fase delle indagini

I tre uomini arrestati hanno un’età compresa tra i 22 e i 37 anni. Dopo il fermo, sono stati condotti presso la casa circondariale di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA