Blitz antidroga a Pescara e Montesilvano, due arresti: migliaia di euro nascosti nei calzini

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e oltre 16.000 euro sequestrati sono il risultato di un’operazione della Squadra Mobile di Pescara contro lo spaccio di droga. Gli arresti sono avvenuti in due distinti episodi, uno a Pescara e l’altro a Montesilvano, come parte di un’azione continua di contrasto al traffico di stupefacenti.

Arresto di una donna a Pescara

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo arresto ha riguardato una donna di 43 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio. La donna è stata fermata mentre si trovava a bordo del suo monopattino per le vie di Pescara. Durante il controllo, è stata trovata in possesso di 52 g. di cocaina, nonostante fosse sottoposta alla misura degli obblighi di firma. È stata sottoposta a giudizio con rito direttissimo e posta agli arresti domiciliari.

Operazione a Montesilvano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la seconda operazione si è svolta a Montesilvano, dove la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 27 anni in un appartamento già sotto osservazione. L’uomo aveva allestito una postazione di spaccio ed è stato trovato in possesso di 166 g. di cocaina e materiale per la parcellizzazione della droga. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 16.000 euro in contanti, nascosti in un calzino in un armadio, di cui il giovane non ha saputo giustificare il possesso. L’uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte foto: IPA