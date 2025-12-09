Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre sei chili di droga sequestrati a Roma. Un ventiquattrenne romano è stato fermato e trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, destinate allo spaccio, nascoste tra scatoloni e borse frigo nella sua abitazione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nel quartiere Conca d’Oro, dove un giovane è stato notato mentre trasportava uno scatolone con fare sospetto. Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara hanno deciso di seguirlo e di procedere a un controllo di polizia.

L’operazione di controllo e l’arresto

Il ragazzo, un ventiquattrenne romano, è stato osservato mentre si avvicinava con circospezione al cancello della propria abitazione. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento guardingo, lo hanno fermato per un controllo ordinario e lo hanno accompagnato fino all’ingresso della sua casa. All’interno dello scatolone che portava tra le braccia, apparentemente innocuo, era nascosta una borsa frigo. Al suo interno, ben celati tra polvere di caffè e ghiaccio, sono stati rinvenuti oltre cinque chili di hashish, suddivisi in panetti da un etto ciascuno.

La perquisizione domiciliare e il materiale sequestrato

La successiva perquisizione all’interno dell’abitazione ha permesso agli agenti di scoprire altro materiale illecito. In particolare, nel cassetto della scrivania della camera da letto sono stati trovati un chilo e 100 grammi di hashish aggiuntivi, 50 grammi di cocaina e un “libro mastro” che documentava la contabilità dell’attività di spaccio. Inoltre, in casa era già presente tutto il necessario per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita al dettaglio.

L’arresto e la convalida

Per il giovane sono scattate immediatamente le manette. L’arresto è stato convalidato questa mattina dall’Autorità Giudiziaria nelle aule di Piazzale Clodio. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità ulteriori e ricostruire la rete di spaccio collegata al ventiquattrenne.

IPA